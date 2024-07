Näin tatarstanilaisille maksetaan sukulaisten ja ystävien rekrytoinnista sotaan

Tatarstanin viranomaiset kehottavat kansalaisia rohkaisemaan sukulaisiaan, ystäviään ja tuttujaan ilmoittautumaan rintamalle Ukrainaa vastaan. Heille luvataan maksaa 100 000 ruplaa (noin 1 050 euroa) jokaisesta rekrytoidusta.

Uusin tarjous on ollut voimassa 11. heinäkuuta 2024 alkaen. Sitä ennen palkkio oli vain 50 000 ruplaa. Luvatun 100 000 ruplan palkkion saamiseksi hänen täytyy löytää henkilö, joka suostuu allekirjoittamaan sopimuksen Venäjän puolustusministeriön kanssa sotaan lähtemisestä, ja auttaa tätä vapaaehtoista ottamaan yhteyttä alueen sotilaiden rekisteröitymis- ja värväystoimistoon. Rahat maksetaan sen jälkeen, kun vapaaehtoinen lähtee asepalvelukseen.

Kaikkia vähintään 18-vuotiaita saa rekrytoida sotaan lukuun ottamatta rikoksista tuomittuja tai syytettyjä. Tarjousta mainostetaan printtijulkaisujen lisäksi Tatarstanin hallinnon ja päivälehtien verkkosivuilla ja valtion mediassa.

Venäläisiä mobilisoinnin välttämisessä auttava ”Mene metsään!” -projekti julkaisi kertomuksen naisesta, joka pyysi apua sukulaisensa kadottua. Hän kertoi, että hänen lankonsa oli houkuteltu lähtemään sotaan juhlissa käyttäen hyväksi hänen humalatilaansa. Naisen mukaan tuntematon henkilö oli pyytänyt lankoa ottamaan passinsa mukaan ja vienyt hänet mukanaan, eikä tätä ollut nähty sen jälkeen.

Naisen lanko löytyi myöhemmin Luhanskista. Kävi ilmi, että hän oli allekirjoittanut sopimuksen ja että rekrytointirahat olivat menneet Kazaniin. Projekti kehotti venäläisiä varjelemaan rakkaitaan.

Venäjän viranomaiset ovat kiihdyttäneet rekrytointitoimia hyökkäyksen alettua Ukrainan Harkovan alueella. Painotus on haavoittuvien kansalaisten mobilisoinnissa. Kaikkia turvallisuusorganisaatioiden henkilöitä on määrätty rekrytoimaan rikoksista epäiltyjä ja syytettyjä. Ohjeet tästä on lähetetty sisäasiainministeriölle, rikostutkintakomitealle, turvallisuuspalvelulle, tullille, ulosottovirastolle ja hätätilaministeriölle.

Turvallisuusjoukkoja on ohjeistettu kutsumaan palvelukseen rikoksesta syytettyjä 18–65-vuotiaita fyysisesti terveitä kansalaisia. Puolustusministeriön sopimuksen allekirjoittaneille luvataan rikossyytteiden lykkäystä ja syyttämisten keskeyttämistä sekä tuomioiden purkua. Venäjän alueilla sopimuksen tekemisestä maksettavaa palkkiota on nostettu jo ainakin 80 kertaa. Muun muassa Karatšai-Tšerkessian alueelta rekrytoiduille maksetaan jo yli 1,3 miljoonaa ruplaa.

Venäjän turvaneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedevin mukaan sotaan ilmoittautuu 1 000 venäläistä päivässä. Lännen tiedusteluviranomaisten mukaan taisteluissa on touko-kesäkuussa kuollut tai haavoittunut 1 200 venäläistä päivässä.