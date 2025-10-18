Suurimmat lahjoittajat ovat hyötyneet Donald Trumpin kaudesta

Financial Timesin tekemä laaja selvitys ei löytänyt näyttöä, että presidentti Donald Trumpia tukeneet suuret lahjoittajat olisivat syyllistyneet lahjuksen antamiseen tai Trumpin hallinto olisi syyllistynyt laittomuuksiin tukiessaan merkittäviä lahjoittajatahoja, talouslehti uutisoi.

Lehden mukaan ainakin 30 yksityishenkilöä tai yritystä, jotka ovat tukeneet Trumpia yhteensä noin 100 miljoonan euron edestä, ovat saaneet merkittäviä hyötyjä Trumpin toisen presidenttikauden aikana.

Suurlahjoittajat ovat muun muassa krypto- ja teknologiamiljardöörejä, joilla on läheiset siteet presidenttiin. Joukossa on myös suuria vakuutus- ja tupakkayhtiöitä. Trump on saanut heiltä lahjoituksia sekä ennen että jälkeen tammikuun virkaanastujaisten.

Suurissa lahjoituksissa ei Yhdysvalloissa ole mitään poikkeuksellista, sillä perinteisesti sekä republikaanien että demokraattien presidenttiehdokkaita on tuettu sitä silmällä pitäen, että ehdokas ajaisi lahjoittajien intresseissä olevia asioita valituksi tullessaan.

Yritysten rahahanat ovat pysyneet auki senkin jälkeen, kun Trump voitti vaalit viime marraskuussa. FT:n mukaan Trumpin virkaanastujaisrahasto keräsi ennätykselliset 240 miljoonaa dollaria (noin 205 miljoonaa euroa) lahjoituksia, mikä ylittää reilusti Joe Bidenin keräämät 62 miljoonaa dollaria.

Monet lahjoituksista on tehty Maga Inc Super Pac -rahastolle, joka on virallisesti olemassa Trumpin presidentinvaalikampanjoiden tukemiseksi. Asiantuntijoiden mukaan varoja voidaan käyttää myös Trumpin presidenttikauteen liittyvien kulujen, esimerkiksi asianajokulujen, kattamiseen. Pelkästään tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla se keräsi lähes 200 miljoonaa dollaria lahjoituksia.

FT:n mukaan joidenkin lahjoittajien etuja on edistetty nopeasti Valkoisessa talossa. Liittovaltion vaalilautakunnan, arvopaperi- ja pörssikomission sekä oikeusministeriön julkiset tiedot osoittavat armahduksia, sääntelyhelpotuksia ja muita suotuisia uudistuksia anteliaille lahjoittajille.

Valkoinen talo on kiistänyt väitteet palveluksista.

– Kaikki väitteet erityiskohtelusta ovat vääriä ja niillä ei ole mitään todellisuuspohjaa. Trumpin hallinto ja presidentti tekevät päätöksiä sen perusteella, mikä on amerikkalaisten edun mukaista, eikä minkään muun, sanoi Valkoisen talon tiedottaja Abigail Jackson.

Esimerkiksi kryptoalalla oli suuret odotukset Trumpin toiselle presidenttikaudelle, ja jotkut alan suurimmista yrityksistä ovat tämän seurauksena käyttäneet runsaasti rahaa Trumpin tukemiseen.

Trump lupasi kampanjansa aikana tehdä Yhdysvalloista ”planeetan kryptopääkaupungin”. Hän on yhdessä perheensä kanssa luonut laajan kryptoimperiumin.

Virkaan astuttuaan Trump on keventänyt kryptoalan sääntelyä.

FT:n selvityksen mukaan maan arvopaperi- ja pörssikomissio on lopettanut useita tutkintoja kryptovaluuttayrityksistä, joiden omistajat tai tukijat ovat tehneet lahjoituksia Trumpin kohteisiin.