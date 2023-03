Näin Suomi voisi auttaa Ruotsin Nato-tietä: Mitään poppakonsteja ei ole

Turkin ja Unkarin ilmoitus ratifioida Suomen Nato-jäsenyys ennen Ruotsia jättää Ruotsin epämukavaan asemaan, sanoo ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

– Ensin pitää tietenkin sanoa, että en usko, että se vaikuttaa Ruotsin turvallisuuteen sinänsä yhtään, ellei tästä tule sellaista Pohjois-Makedonian tyyppistä vuosikymmenen projektia. Turvallisuuteen tämä ei vaikuta kauheasti, hän sanoo Verkkouutisille.

Tutkijan mukaan Ruotsin jääminen toistaiseksi rannalle on kuitenkin Natolle symbolisesti ikävä asia. Jos Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi viivästyykin pitkään, se voi aiheuttaa pientä kitkaa myös Suomen ja Ruotsin väliselle puolustusyhteistyölle.

– Kaikki kyllä näyttäisi siltä, että Ruotsi tulee [jäseneksi] Suomen jälkeen, mutta puhutaan viikoista tai kuukausista eikä vuosista. Sen takia näen, että se ei ole sen suurempi ongelma Ruotsille paitsi ehkä imagon kannalta, Salonius-Pasternak sanoo.

Salonius-Pasternakin mukaan Suomi ei joutunut tekemään mitään keskeisiä myönnytyksiä Turkille tai Unkarille Nato-jäsenyyden edistämiseksi.

– Ehkä siinä mielessä, että jouduimme neuvottelemaan asiasta, jonka ajateltiin olevan täysin selvä, eli että Suomi täyttää kaikki jäsenyyden ehdot, voidaan ehkä sanoa, että jouduttiin nyt myöntymään tällaiseen prosessiin.

Aseiden viennin jatkamista Turkkiin tutkija pitää muutoksena, joka olisi tapahtunut joka tapauksessa Nato-jäsenyyden myötä.

– Jos olemme liittolaisia maiden kanssa ja me toivomme ehkä, että he tulisivat auttamaan meidän puolustustamme, niin on ehkä aika järkevää myydä heille myös aseistusta, Salonius-Pasternak toteaa.

Tutkija uskoo, että Suomi pääsee Naton jäseneksi kevään aikana. Hänen mukaansa on kaikkien osapuolten etu, että Suomi pääsisi osallistumaan Vilnan huippukokoukseen ja sen suunnitteluun varsinaisena jäsenenä.

– Sen takia on veikattu huhtikuun loppua ehkä, mutta se voi valua myöhempään kevääseen, mutta ennen Vilnaa näyttäisi olevan kaikkien suunnitelma, Salonius-Pasternak sanoo.

Suomi voi tutkijan mukaan parhaiten edistää Ruotsin Nato-jäsenyyttä pitämällä asiaa esillä valtionjohtajien tapaamisissa ja korostamalla, että myös Ruotsi täyttää kaikki puolustusliiton kriteerit.

– Mitään poppakonsteja Suomella ei ole, hän toteaa.

