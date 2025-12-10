Näin Suomi sijoittuu palkkaverotuksessa – suuri vertailu 18 maasta

Suomessa hyvätuloisen palkansaajan lisätuloista menevä marginaalivero alittaa ensi vuonna Ruotsin tason, ilmenee Veronmaksajain Keskusliiton keskiviikkona julkaistusta kansainvälisestä palkkaverovertailusta.

Marginaaliveroprosentti kertoo paljonko verot nousevat, kun tulot kasvavat. Jos marginaalivero on 50 prosenttia, se tarkoittaa, että sadan euron palkankorotuksesta jää käteen 50 euroa.

Vuonna 2026 suomalaisen hyvätuloisen palkansaajan lisätulosta menevä marginaalivero alenee ja Suomen kilpailukyky korkeiden ansiotulojen verotuksessa kohenee suhteessa keskeisiin verrokkimaihin.

Ruotsissa marginaalivero on 165000 euron tulotasolla ensi vuonna 53,7 prosenttia ja Suomessa 52,3 prosenttia. Vielä vuonna 2025 marginaalivero on Suomessa tällä tulotasolla 58,2 prosenttia, mikä on toiseksi korkein 18 vertailumaan joukossa.

Palkkaverotuksen progressiivisuus on Suomessa edelleen kansainvälisessä vertailussa jyrkkää, palkkaverovertailu kertoo.

– Suomen huippukireiden korkeimpien marginaaliverojen tuntuva alentaminen on perusteltua jo sen takia, ettei niiden ole millään varmuudella voinut sanoa edes lisänneen verotuottoja. On selvää, että ylikireät verot ovat ehkäisseet ansioiden kertymistä, millä voi olla myös laajemmin vaikutusta innovaatioihin ja aineettoman pääomaan, toteaa selvityksen tekijä, pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa tiedotteessa.

Palkkaverovertailuissa Euroopan vertailumaina olivat Alankomaat, Belgia, Britannia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska ja Viro. 18 maan vertailussa olivat lisäksi Australia, Yhdysvallat ja Kanada.

Suomalaisen palkkaverotuksen erityispiirre on yhä jyrkkä progressio. Perheettömän suomalaisen palkansaajan verotus on Euroopan keskitasoa vielä matalimmalla palkkatasolla. Verotus kiristyy kuitenkin nopeasti palkan noustessa, kun korkeat marginaaliverot iskevät lisäansioiden hankkimisen ja uralla etenemisen kannustimiin.

Suomessa jo keskipalkkaisen sadan euron palkankorotuksesta tai muusta tulonlisäyksestä noin puolet eli 49 euroa menee nouseviin veroihin.

– Tällä tulotasolla marginaaliveroprosentti on Suomessa edelleen Pohjoismaiden korkein ja siten vähiten kannustava, Kirkko-Jaakkola muistuttaa.

Suomi on kuluvan vuoden vertailun kuudenneksi kirein verottaja keskituloisella 52500 euron vuosipalkkatasolla. Suomen veroprosentti ylittää Euroopan vertailumaiden keskiarvon tässä kohtaa yli kolmella prosenttiyksiköllä.

Mitä suurempia tulotasoja tarkastellaan, sitä kireämpää palkkaverotus on Suomessa vertailumaihin nähden.

Selvityksen suurimmalla tulotasolla veroprosentti on toiseksi korkein Belgian jälkeen – noin seitsemän prosenttiyksikköä kireämpi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin.

Kansainvälinen palkkaverovertailu tarkastelee palkansaajan verotusta ja palkkasidonnaisia veronluonteisia työnantajamaksuja Suomessa ja 17 verrokkimaassa. Laskelmat koskevat vuosien 2025 ja 2026 verotusta.

Vertailuaineisto on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa veronmaksajat.fi.