Näin suomalaiset syövät iloon ja suruun

Suomalaiset syövät kotiruokaa ollessaan onnellisia, kertoo ruokalähettipalvelu Foodoran tuore tutkimus.

Suomi on valittu useina peräkkäisinä vuosina maailman onnellisimmaksi maaksi. Foodora teki selvityksen siitä, mitä maailman onnellisimman maan kansalaiset syövät ollessaan onnellisia. Tutkimuksesta ilmeni, että 26 prosenttia vastaajista suosii kotiruokaa ollessaan onnellisia. Lisäksi 22 prosenttia vastaajista nauttii onnellisuutensa hetkillä mieluiten pitsaa.

Suomalaisten kotiruokaherkkuja ovat kautta aikojen olleet uunilohi, jauhelihakastike sekä makaronilaatikko, mutta myös pitsasta on tullut useille suosittua kotiruokaa. Psykologi Outi Pikkuoksa näkee, ettei kotona laitettua pitsaa voi erottaa nykyisin enää kotiruoasta, koska siitä on tullut hyvin selkeä vakituinen vaihtoehto monessa kodissa. Ruokaa voidaan myös laittaa yhdessä, joka lisää onnellisuuden kokemusta.

– Kotiruokaan liitetään hyviä ruokamuistoja, jotka taas liittyvät omaan ruokahistoriaan ja siellä koettuihin onnellisiin hetkiin. Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne kuuluvat näihin vahvasti. Toisaalta lapsuudessa kotiruoka on edustanut paljolti myös hoivaa ja sitä kautta turvan tunnetta, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta, kertoo psykologi Outi Pikkuoksa tiedotteessa.

Pikkuoksan mielestä kotiruoan ei aina tarvitse tuoda suurta mielihyvää. Onnellinen ihminen ei välttämättä kaipaa voimakasta mielihyvän kokemusta, sillä onnellisuus juontaa juurensa muualta. Tässä tapauksessa ruoka toimii pikemminkin hyvän olon symbolina ja onnellisena on helpompaa tehdä valintoja, jotka palvelevat omaa hyvinvointia ja terveyttä. Kotiruokaa pidetäänkin yleisesti terveellisenä vaihtoehtona.

Foodoran tutkimuksessa kysyttiin myös kolikon kääntöpuolta eli mitä suomalaiset valitsevat lautaselleen, kun he ovat sydänsuruissaan tai etsivät lohtua ruoasta. 28 prosenttia kuluttajista valitsee sydänsuruissaan mieluiten pizzaa ja 23 prosenttia syö herkkuja ja jälkiruokia. Lohturuokana pitsa maistuu peräti 40 prosentille vastaajista.

– Pitsa on hyvin tyypillinen lohturuoka, koska siellä on kolmen pyhän kombo. Eli rasva, suola ja hiilihydraatit, jotka saavat aikaan voimakkaan reaktion aivojen mielihyvää säätelevässä järjestelmässä ja mielihyvähormonien tuotanto lisääntyy. Dopamiini saa aikaan sen, että näemme vaivaa suosikkipitsan eteen. Serotoniini taas lisää tyytyväisyyden tunnetta. Jos ihmisellä on paha mieli, tämä on helppo ja nopea keino kohottaa hetkeksi mielialaa, avaa Pikkuoksa.

Erityisesti naisille jälkiruoat ja herkut ovat lohturuokaa, kun taas miesten lohturuokaa on kebab. Pikkuoksa myöntää, että samoja havaintoja on tehty tieteellisissä tutkimuksissa. Eli miehet syövät mieluiten kebabia ja pitsaa, kun taas naiset suosivat kakkua, suklaata ja jäätelöä.

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Milttonin tutkimustiimin kanssa. Vastaajia oli yhteensä 3 152 ja vastaajat edustavat iältään ja sukupuoleltaan Suomen väestöä. Tutkimus tehtiin 7. joulukuuta 2022 – 19. joulukuuta 2022. Tutkimuksen kokonaisvirhemarginaali on kaksi prosenttia.