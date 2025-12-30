Verkkouutiset

Uusi vuosi saa monet tekemään lupauksia ja tarkastelemaan tulevaa vuotta myös talouden näkökulmasta., LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Näin suomalaiset aikovat hallita talouttaan vuonna 2026 – budjetointi korostuu

  • Julkaistu 30.12.2025 | 11:58
  • Päivitetty 30.12.2025 | 13:28
  • Talous
Suomalaiset suhtautuvat rahalupauksiin tosissaan.
Lähes puolet suomalaisista aikoo parantaa taloudenhallintaansa ensi vuonna, ja kolme neljästä rahalupauksen tehneestä uskoo pitävänsä kiinni lupauksestaan, selviää S-Pankin kyselystä.

Vuonna 2026 suomalaiset sitoutuvat tosissaan panostamaan ihmissuhteisiin ja perheeseen sekä omasta mielenterveydestä ja palautumisesta huolehtimiseen. Perinteisiin uudenvuodenlupauksiin, kuten terveellisempään syömiseen ja säännöllisempään liikuntaan suhtaudutaan rennommin, selviää S-Pankin Uudenvuoden rahalupaukset -kyselystä.

Täyskiellot eivät nauti suurta suosiota: kaksi kolmesta vastaajasta kertoo, ettei aio lupautua esimerkiksi tipattomaan, herkuttomaan tai lihattomaan kauteen tai vuoteen. Puolet lupauksen tekevistä suomalaisista ei myöskään ota stressiä lupauksen onnistumisesta.

Omaan talouteen liittyvät uudenvuodenlupaukset ovat monille keino lisätä arjen hallinnan tunnetta ja taloudellista turvaa. Kyselyn perusteella rahalupaukset liittyvät käytännönläheisiin valintoihin, kuten kulutuksen hillitsemiseen, menojen seuraamiseen ja säännöllisen säästämisen lisäämiseen.

Rahalupauksiin myös suhtaudutaan tosissaan: kolme neljästä vastaajasta uskoo pitävänsä rahankäyttöön liittyvän lupauksensa ainakin melko todennäköisesti. S-Pankin asiantuntijat muistuttavat, että helpointa on pitää kiinni sellaisista lupauksista, jotka on sovitettu omaan arkeen ja elämäntilanteeseen sopiviksi. Liian tiukat tavoitteet syövät motivaatiota ja lupaukset päätyvät herkemmin romukoppaan.

Erityisesti nuoret aikuiset aikovat rahalupaustensa toteuttamisessa hyödyntää budjetointia ja säännöllistä säästämistä edes pienillä summilla.

Parhaiksi keinoiksi pitää kiinni rahalupauksesta suomalaiset kokevat budjetin seuraamisen sekä pienet, arjessa huomaamattomat muutokset, kuten pienten summien siirtämisen säästöön päivittäin.

Pienempituloisemmat ja alle kolmekymppiset kokevat muita useammin, että kuukausittainen muistutus tai säännöllinen oman taloustilanteen tarkistushetki auttaisi pitämään lupauksesta kiinni.

Kantar Finland Oy toteutti kyselyn S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1001 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tiedonkeruu toteutettiin 28.11.–3.12.2025.

