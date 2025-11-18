Näin saat 1800 euroa tilillesi lähes huomaamatta

Lähes puolet suomalaisista voisi säästää päivittäin viisi euroa tai enemmän ilman, että edes huomaisivat sitä, selviää S-Pankin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Viisi euroa päivässä säästöön olisi kuukausitasolla noin 150 euroa. Vuodessa se tarkoittaisi yli 1 800 euron säästöpottia tilille.

– Olen positiivisesti yllättynyt, että näinkin iso summa tuntuu sopivalta suurelle osalle meistä, toteaa S-Pankin kuluttaja-asiakkaista vastaava johtaja Sari Köykkä viiden euron päivittäisestä summasta.

Vaikka moni vastaaja suosii myös pienempiä päivittäisiä säästösummia, kyselyn alimmassa eli alle 20 000 euron vuosituloluokassakin 30 prosenttia vastaajista kokee viiden euron tai sitä suuremman päivittäisen summan sopivaksi.

S-Pankki toi vuonna 2018 markkinoille Suomen ensimmäisen mikrosäästämispalvelun Säästäjän, jonka avulla kuka tahansa voi aloittaa säästämisen. S-mobiilissa toimivalla palvelulla käyttäjä voi ohjata jokaisesta debit-korttiostoksesta 0,5–5 euroa rahastoon, kuten myös kuukausittain kertyvät bonukset.

– Säästämisen pitää olla yhtä helppoa kuin kaupassa käynti. Mikrosäästämisessä ei tarvitse miettiä, mitä maailmassa tapahtuu ja onko hyvä aika aloittaa, sillä säästösummat voivat olla hyvinkin pieniä ja niitä voi muuttaa helposti mobiilipankissa, Köykkä kertoo.

Hän muistuttaa korkoa korolle -ilmiöstä, jonka kautta on pienilläkin tuloilla mahdollista kasvattaa mukavan kokoista taloudellista puskuria.

– Säästämällä rahastoon esimerkiksi tutkimustuloksissa esiin nousseen 150 euroa kuukaudessa, voi säästöpotti kymmenen vuoden päästä olla 26 196 euroa seitsemän prosentin tuotto-odotuksella. Siinä on puhdasta tuottoa lähes 8 000 euroa, Köykkä laskee.