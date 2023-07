Näin reserviläisiä pakotetaan hyökkäämään ihmisaaltoina Bahmutissa

Sosiaalisessa mediassa kiertää video (jutun alla), jolla venäläinen mobilisoitu sotilas kertoo kovista taisteluista Itä-Ukrainassa.

Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla Ivan Gladin -niminen reserviläinen kertoo, että Bahmutin puolustukseen lähetettyjä venäläisiä reserviläisiä pakotetaan vastahyökkäyksiin, joita hän luonnehtii itsemurhatehtäviksi. Kieltäytymisestä seuraa rangaistus. Gladin sanoo kuuluvansa 1428. rykmenttiin.

Rykmentin komentaja ilmoitti, että joukko-osasto liitetään vapaaehtoisjoukkoihin. Statusmuutos tehdään pakottamalla reserviläiset allekirjoittamaan vapaaehtoissopimukset, mikä tarkoittaa sitä, että heidät voidaan lähettää jo tutuiksi tulleisiin ihmisaaltohyökkäyksiin.

Gladinin mukaan reserviläiset kieltäytyivät allekirjoittamasta sopimuksia.

– Me emme kieltäydy asepalveluksesta. Mutta me suoritamme vain ne puolustukselliset tehtävät, joita varten meidät on valmisteltu.

– Me emme halua toteuttaa järjettömiä käskyjä, jotka ovat itsemurhatehtäviä.

Gladinin mukaan rykmentin komentajat takavarikoivat reserviläisten aseet sen jälkeen, kun eräs etulinjaan matkalla ollut yksikkö kärsi kovia tappioita Ukrainan tykistökeskityksessä.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa Twitterissä, että myös venäläisillä Telegram-kanavilla kerrotaan siitä, kuinka reserviläisiä pakotetaan ihmisaaltohyökkäyksiin.

Ukrainan kerrotaan lisänneen painetta Bahmutin alueella. Ukrainan joukot ovat edenneet kaupungin etelä- ja pohjoispuolella.

Ukrainan joukkojen hyökkäykset jatkuvat myös etelärintamalla. Ukrainan joukkojen sanotaan edenneen merkittävästi Zaporižžjan ja Donetskin alueiden rajoilla.