Näin pommittaja yllätettiin: Ukrainan väitetään käyttäneen ovelaa asetta

Venäjä on menettänyt tärkeän strategisen pommikoneen.

Ukrainan sotilastiedustelu GUR on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka näyttää ukrainan ilmatorjunnan valmistautuvan Venäjän Tu-22M-pommittajan alasampumiseen.

– Yksi pitkän kantaman Tu-22M3-pommittajista, jotka tekivät ohjushyökkäyksiä Ukrainaa vastaan perjantaina aamuyöllä, ammuttiin alas Ukrainan sotilastiedustelun ja ilmavoimien erikoisoperaation seurauksena, GUR kertoo.

– Hyökkääjän Tu-22M-kone ammuttiin alas noin 300 kilometrin etäisyydellä Ukrainasta samoilla keinoilla, joita käytettiin aiemmin venäläisten A-50-tutkakoneiden alasampumiseen. Vahingon seurauksena pommikone pystyi lentämään Venäjän Stavropolin alueelle, missä se putosi ja syöksyi maahan.

Nimettömänä esiintyvä sotilastiedustelun lähde kertoo Channel 24 -sivustolle, että kone ammuttiin alas S-200-ilmatorjuntajärjestelmällä.

Sosiaalisessa mediassa kerrotaan liikkuvan arvioita, joiden mukaan kyse oli muunnellusta S-200-ilmatorjuntajärjestelmästä pidemmän kantaman aikaansaamiseksi.

GUR korostaa, että tämä on ensimmäinen onnistunut strategisen pommikoneen tuhoaminen ilmassa sen taistelulennon aikana sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa.

Myös Venäjän medioiden ja sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan Tu-22M-kone syöksi maahan Stavropolin alueella.

Alta löytyvien videoiden kerrotaan näyttävän turman. Siinä pommittaja kieppuu liekehtien maahan. Sosiaalisessa mediassa kiertää myös kuvia, joilla väitetään olevan koneen jäänteitä pellolla.

Main Directorate of Intelligence of Ukraine has published a video of our Defenders working to shoot down a Tu-22M3 bomber that launched missiles at Ukraine today.

The enemy Tu-22M3 aircraft was shot down at a distance of about 300 kilometers from Ukraine using the same means… https://t.co/pd3SAk1JPK pic.twitter.com/W2Z1fOLFtk

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 19, 2024