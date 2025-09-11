Näin Pekka Toveri vastaisi Puolan tapaukseen – ”Sitten kysytään riittääkö”

Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok.) ottaa kantaa siihen, miten Venäjän tekemään Puolan ilmatilaloukkaukseen pitäisi vastata.

– Naton ilmapuolustusvyöhykkeen työntäminen Ukrainan ilmatilaan, Ukrainan ilmapuolustuksen vahventaminen ja sanktioita lisää Venäjälle ja Kiinalle, Toveri sanoo X-päivityksessään.

– Sitten kysytään riittääkö vai laitetaanko lisää…

Venäjä ampui Puolaan keskiviikon vastaisena yönä useiden tuntien aikana 19 lennokkia, joista Puola ampui osan alas, puolalaismedian mukaan ehkä vain neljä.

Puolan ulkoministeri Radosław Sikorskilta kysyttiin ukrainalaismedia PSB:n haastattelussa, oliko Puolan ja Naton vastaus riittävän tehokas, ja kuinka paljon Sikorskin peräänkuuluttamasta ”droonimuurista” puuttuu. Toimittaja huomautti, että yksi drooneista ehti lentää Puolassa yli 450 kilometriä.

– Se oli tehokas, mutta F-16- ja F-35-hävittäjät eivät ole kustannustehokkaimpia tapoja käsitellä näitä drone-parvia, Sikorski vastasi.

– Meillä täytyy olla monikerroksinen puolustus tätä uutta venäläistä menetelmää vastaan, ministeri totesi ja lisäsi, että puolustus tarvitsee kehittämistä Ukrainasta saatujen oppien pohjalta.

Sikorskin mukaan kaikki merkit viittaavat siihen, että Venäjän toiminta oli täysin tarkoituksellista. Hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulisi herätä tilanteeseen. Trump on toistaiseksi kommentoinut Puolan tapausta vain niukasti, eikä kovinkaan selkeästi.

– Mielestäni presidentti Trumpin pitäisi ymmärtää, että [Vladimir] Putin pilkkaa häntä. Tulitauon sijaan, jonka piti tapahtua ennen Alaskan-kokousta ja vakavasti otettavia rauhanneuvotteluita, Putin ampuu lisää ja lisää drooneja, ensin Ukrainaa vastaan ja nyt Natoa, Sikorski sanoi.