Näin paljon rahaa Venäjä on käyttänyt sotimiseen Ukrainassa

Venäjä on käyttänyt tähän mennessä noin 167 miljardia dollaria helmikuussa 2022 aloittamaansa hyökkäyssotaan, kertoo Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba X-viestialustalla siteeraten Forbes Ukrainaa. Summaan lukeutuvat suorat sotakustannukset sekä menetetty kalusto.

– Tuhansia venäläisiä kuolee joka viikko, mutta heidän elämänsä ei Kremlille merkitse, Kuleba jatkaa.

Käyttämällään rahalla hallinto olisi voinut rakentaa Venäjälle liki 24000 päiväkotia, yli 4500 äitiysosastoa, sekä vaikkapa 17000 koulua tai 1300 sairaalaa, tai päällystää 20 prosenttia maan päällystetyistä teistä uudelleen.

– Sen sijaan venäläiset sotarikolliset ovat pommittaneet ukrainalaisia päiväkoteja, äitiysosastoja, kouluja ja sairaaloita tuhoten kaikkiaan lähes 120000 siviilirakennusta, mukaan lukien viimeisin isku Nova Poshta -terminaaliin Harkovassa, toteaa Kuleba viitaten jakelukeskukseen tehtyyn ohjusiskuun lauantaina, jossa kuoli kuusi postityöntekijää ja loukkaantui 16.

– Putinin Venäjä on kammottavin paha, mitä maailmassa on nähty sitten toisen maailmansodan, Kuleba kirjoittaa.

Ukrainan jälleenrakennuksen kustannusten on arvioitu kohoavan jopa biljoonaan dollariin.

