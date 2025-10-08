Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Autoja parkissa Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Näin paljon pysäköinti maksaa suurissa kaupungeissa

  • Julkaistu 08.10.2025 | 11:02
  • Päivitetty 08.10.2025 | 11:02
  • Liikenne
Suomen pisimmät pysäköintiajat ovat Vantaalla.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen kaupungeista pisimmät autojen pysäköintiajat ovat Vantaalla, jossa auton keskimääräinen pysäköintiaika maksullisessa kadunvarsipysäköinnissä on 4 tuntia ja 3 minuuttia. Lukemaan vaikuttaa Helsinki-Vantaan lentoasema.

Toiseksi pisimpään autoja seisotetaan keskimäärin kerrallaan Turussa. Siellä keskimääräinen maksullinen pysäköinti kestää 2 tuntia 26 minuuttia. Niukasti lyhyemmäksi Espoossa, keskimäärin 2 tuntia 16 minuuttia per pysäköinti.

Tiedot selviävät EasyParkin tekemästä yleiseurooppalaisesta selvityksestä. Selvitys koskee maksullista kaupungin ylläpitämää kadunvarsi- ja parkkihallipysäköintiä.

Turku on Vantaan lisäksi ainoa suurista kaupungeista, jossa parkkeerauksen kestossa on ollut huomattavia muutoksia. Vuonna 2023 Turussa keskimääräinen maksullinen pysäköinti kesti peräti 2 tuntia ja 50 minuuttia. Tänä vuonna kesto on pudonnut 2 tuntiin ja 26 minuuttiin.

– Yleensä pienemmissä kaupungeissa on suurempia kaupunkeja pienemmät keskusta-alueet, keskusta-alueilla enemmän maksutonta pysäköintitilaa ja ylipäätään koko kaupungissa suhteessa enemmän maksutonta pysäköintitilaa. Maksuttoman pysäköintitilan saatavuus vähentää maksullisen pysäköimisen tarvetta. Mutta kääntöpuolena pysäköimisen kierto tapaa jämähtää, kun tilankäyttö on maksutonta. Siitä eivät hyödy kaupunki eivätkä asukkaat, EasyParkin Suomen maajohtaja Sanna Tiilikainen sanoo tiedotteessa.

Myös keskimääräisen pysäköinnin hinta on Suomessa kallein Vantaalla. Se johtuu muita paikkakuntia pidemmistä pysäköintien kestoista. Keskimääräinen pysäköinti Vantaalla maksaa 6,08 euroa.

Toiseksi hintavin keskimääräinen pysäköinti on Helsingissä, 5,40 euroa. Tosin Helsingissä saa pysäköidä kaupungin ylläpitämillä alueilla täyssähköautoilla puoleen hintaan.

Hinnat on laskettu keskimääräisen pysäköinnin keston ja keskimääräisen tuntihinnan mukaan. Kolmanneksi eniten rahaa kuluu keskimäärin yksittäiseen pysäköintiin turkulaisilla, 4,87 euroa.

Pysäköinnin keskimääräinen hinta Suomen suurimmissa kaupungeissa:
1. Vantaa, 6,08 euroa
2. Helsinki, 5,40 euroa
3. Turku, 4,87 euroa
4. Espoo, 3,40 euroa
5. Tampere, 2,90 euroa
6. Jyväskylä, 2,87 euroa
7. Oulu, 2,85 euroa
8. Pori, 2,50 euroa
9. Lahti, 2,39 euroa
10. Kuopio, 2,37 euroa

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)