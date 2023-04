Näin pakotteita kierretään – brittiyhtiö vei Venäjälle kiellettyä tavaraa yli miljardilla eurolla

Venäjää vastaan on asetettu laajoja sanktioita ja kaupankäyntiä on rajoitettu maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan. Financial Times -lehti uutisoi brittiyhtiöstä, joka on kiertänyt rajoitteita ja vienyt Venäjälle kiellettyjen tuotteiden listalla olevia tuotteita, komponentteja ja elektroniikkaa yli miljardin euron edestä.

Britannian tullin tietojen mukaan Mykines corporation -yhtiö on toimittanut Venäjälle tuotteita, jotka on viety maahan ilman viranomaishyväksyntää. Näin ollen maan asettamia vientirajoituksia on mahdollisesti rikottu. Tuotteisiin lukeutuu tietokoneita, komponentteja sekä muuta elektroniikka, jota käytetään sotateollisuudessa.

Tullin tekemät havainnot herättävät kysymyksiä rajoitustoimien tehokkuudesta, joiden tarkoituksena on estää Venäjää hankkimasta kriittistä teknologiaa, jota maan sotilasteollisuus voi käyttää.

Yhtiön viemistä tuotteista iso osa niin sanottuja kuluttajatuotteita, mutta niiden ohessa maahan on viety myös lukuisia servereitä, mikrosiruja sekä viestintälaitteita.

– Britanniassa rekisteröidyt yritykset ovat lain mukaan velvollisia noudattamaan Venäjän vastaisia pakotteita. Suhtaudumme mahdollisiin rikkomuksiin erittäin vakavasti, mutta emme kommentoi yksityiskohtaisesti yksittäisistä yrityksistä, kertoo hallituksen tiedottaja lehdelle.

Yritys on tehnyt kauppaa Venäjälle jo ennen hyökkäyssotaa. Tiedot viittaavat kuitenkin siihen, että kaupankäynti on vilkastunut merkittävästi sodan alkamisen jälkeen.