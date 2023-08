Näin osallistuja kommentoi Saudi-Arabian rauhantapaamista

Saudi-Arabian rauhantapaaminen keräsi lauantaina edustajia 40 valtiosta keskustelemaan diplomaattisen ratkaisun löytämisestä Ukrainan sotaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut toivovansa kokouksen voivan johtaa laajempaan kansainväliseen rauhankokoukseen vielä syksyn aikana. Venäjää ei Saudi-Arabiaan kutsuttu, mutta Yhdysvaltoja edusti tapaamisessa kansallinen turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan Valkoisesta talosta

Etukäteen muun muassa Venäjän liittolaisiin lukeutuvan Kiinan osallistuminen kokoukseen on herättänyt huomiota. Kiina ei ole tuominnut hyökkäyssotaa.

Rauhankokouksen osallistujat ovat kommentoineet keskusteluja harvasanaisesti. Ruotsia Saudi-Arabiassa edustanut maan kansallinen turvallisuusneuvonantaja Henrik Landerholm on kuitenkin antanut SVT:lle lyhyen lausunnon tapaamisen annista.

– On myönteistä, että vuoropuhelu voimistuu, ja sen jatkumisesta vallitsee yksimielisyys, Landerholm kommentoi.

Ruotsi alleviivasi Landerholmin mukaan kokouksessa maan ja koko EU:n tukevan Ukrainan viime vuonna laatimaa 10-kohtaista rauhansuunnitelmaa.

Henrik Landerholm on toiminut Ruotsin kansallisena turvallisuusneuvonantajana viime syksystä lähtien. Hän on tehnyt pitkän uran ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa, muun muassa valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtajana, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina ja suurlähettiläänä. Landerholm on lisäksi pääministeri Ulf Kristerssonin lapsuudenystävä, ja ruotsalaismediassa häntä kuvaillaan yhdeksi pääministerin läheisimmistä neuvonantajista.

SVT:lle Landerholm kertoi keskustelleensa Saudi-Arabiassa myös Ruotsin Koraaninpolttamisten aiheuttamista turvallisuustilanteen muutoksista.