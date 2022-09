Näin nopeasti etenet sekunnissa 50 km/h nopeudella – ”Sovitaanko, että kun ajat, et postaa?”

50 kilometrin tuntinopeudella ajaessa etenee 14 metriä sekunnissa, Helsingin pelastuslaitoksen palopäällikkö Taisto Hakala muistuttaa Twitterissä.

– Vilkaisu kännykkään vie sinua sokkona kymmeniä metrejä eteenpäin. Sovitaanko, että kun ajat, et postaa ja kun postaat, et aja?

Poliisi valvoo tehostetusti viikon ajan turvavöiden ja suojakypärien käyttöä sekä tarkkaamattomuutta liikenteessä. Tarkkaamattomuusvalvontaan kuuluu muun muassa teknisten laitteiden häiritsevä käyttö ajon aikana ajoneuvossa tai raitiovaunussa sekä moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettajan matkapuhelimen käyttö kädessä pitäen ajon aikana.

– Kiinnitä turvavyö äläkä käytä kännykkää auton ratissa. Se on nykyään kolmen minuutin homma, kun partio kirjoittaa näistä lapun käteen. Tulemme valvomaan todella kovalla intensiteetillä, Helsingin poliisilaitoksen valvonta- ja hälytystoimintasektorin johtaja, ylikomisario Jussi Huhtela sanoo Twitterissä.

