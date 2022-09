Poliisin tehovalvonnan kohteina turvalaitteet ja tarkkaamattomuus

Tarkkaamattomuusvalvontaan kuuluu muun muassa teknisten laitteiden häiritsevä käyttö ajon aikana ajoneuvossa tai raitiovaunussa sekä moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettajan matkapuhelimen käyttö kädessä pitäen ajon aikana.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuonna 2020 henkilö- ja pakettiautoissa menehtyneistä 131 henkilöstä 61 eli lähes puolet ei käyttänyt turvavyötä. Tutkijalautakuntien arvioiden mukaan heistä 26 olisi pelastunut käyttämällä turvavyötä.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan turvavyön käyttö on tärkeää myös taajamanopeuksilla tapahtuvissa törmäyksissä, koska niissä turvavyön käyttö saattaa estää vammojen synnyn jopa kokonaan tai lieventää tuntuvasti vammoja.

– Tarkkaamattomuudessa on tyypillisesti kysymys kuljettajan matkapuhelimen käytöstä ajon aikana kädessä pitäen. Erityisen vaarallista on katseen suuntaaminen sekunneiksi esimerkiksi viestittelyn vuoksi pois liikenteen havainnoinnista. Myös muun teknisen laitteen häiritsevä tai vaarantava käyttö on kiellettyä ajon aikana, Ihalainen sanoo.