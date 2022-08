Näin moni kunta on ilman pankkikonttoria

Suomessa toimiva pankkikonttoreiden verkosto on edelleen vahva, sillä 310 kunnasta yli 85 prosentilla on vähintään yksi oma pankkikonttori. Asia ilmenee Vertaa ensin-sivuston tekemästä selvityksestä.

Toisaalta suuntaus on ollut, että kuntaan jää usein vain yksi pankkitoimija ilman kilpailijaa. Tällä hetkellä yli 43 prosenttia kunnista omistaa vain yhden pankkikonttorin. Kuntia, joissa on vähintään kaksi pankkikonttoria, on 41 prosenttia kaikista kunnista.

Selvityksen mukaan eniten pankkikonttoreita on Helsingissä (28 kappaletta). Samalla Suomessa on 46 kuntaa, joissa ei ole ainuttakaan pankkikonttoria.

Asukaslukuun suhteutettuna pankkikonttoreita on vähiten Tuusulassa (1 pankkikonttori 39 718 asukasta kohden).

Maakunnista eniten pankkikonttoreita löytyy Uudeltamaalta (102 kappaletta) ja vähiten Ahvenanmaalta (8 kappaletta).

Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta löytyy vähintään yksi pankkikonttori. Ahvenanmaalta löytyy eniten kuntia (11 kappaletta), joissa ei ole yhtäkään pankkikonttoria. Ahvenanmaalla on myös suhteellisesti eniten pankkipalveluita pienissä kunnissa.

Kattavin pankkiverkosto on Osuuspankilla, jolla on Suomessa yhteensä 288 konttoria. Vähiten konttoreita on Ålandsbankenilla (10 kappaletta).

Selvitykseen otettiin mukaan ainoastaan henkilöasiakkaille palvelua tarjoavat toimipaikat