Näin moni auto Suomessa on joutunut vakavaan onnettomuuteen

Autoalan tietoyritys carVerticalin mukaan suureen osaan autoista (20,7 %), joita analysoitiin ajoneuvon historiaraporteissa Suomessa, liittyy jonkinasteinen vauriohistoria.

Vaikka vähäiset kosmeettiset vauriot eivät yleensä vaikuta auton tekniseen kuntoon, suomalaisilla teillä liikkuu myös ajoneuvoja, jotka ovat olleet vakavissa onnettomuuksissa.

Toisinaan tällaiset autot vaurioituvat yhdessä maassa, korjataan halvalla ja myydään sitten toiseen maahan. Autoalan asiantuntijat varoittavat, että vakavia vaurioita kärsineillä autoilla ei ehkä ole turvallista ajaa ja niiden korjaus voi tulla kalliiksi.

CarVerticalin tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten moni Suomessa tarkistetuista autoista oli kärsinyt vakavia vaurioita. Tutkimuksessa mukana olivat myös ajoneuvot, joita vakuuttajat pitivät taloudellisina kokonaistappioina, eli lunastuskuntoisina.

Tutkimuksen mukaan 2,9 prosentissa kaikista Suomessa tarkistetuista vaurioituneista autoista oli vaurioita, joiden korjaushinta oli vähintään 50 prosenttia ajoneuvon markkina-arvosta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että edullisten Economy-luokan automallien, kuten Toyotan, Volkswagenin tai Skodan, vauriot saattavat silti maksaa tuhansia euroja, kun taas korkealuokkaisten merkkien, kuten BMW:n, Audin tai Mercedes-Benzin, korjauskustannukset voivat helposti nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Samalla 90,6 prosentissa Suomessa tarkistetuista vaurioituneista autoista oli vaurioita, joiden korjaushinta oli alle 20 prosenttia niiden arvosta, eli useimmat kirjatut vauriotapaukset olivat varsin vähäisiä. Käytettyjen autojen markkinoilla saattaa kuitenkin yhä olla pahasti vaurioituneita autoja.

Monissa tapauksissa vakavasti vaurioituneen auton korjaus maksaa liikaa, joten epärehelliset myyjät saattavat tehdä halpoja korjauksia heikkolaatuisilla osilla ja piilottaa ajoneuvon todellisen historian ostajilta.

– Onnettomuuden jälkeen vakuuttajat yleensä kysyvät omistajilta, haluavatko he korjata auton vai hyväksyä korvauksen. Jotkut myyjät tarttuvat tähän tilaisuuteen korjatakseen ajoneuvon mahdollisimman halvalla ja myydäkseen sen jälleen nopeasti, selittää carVerticalin ajoneuvomarkkinoiden asiantuntija Matas Buzelis.

Suomessa ajoneuvoa pidetään lunastuskuntoisena, kun korjauskustannukset arvioidaan kohtuuttoman kalliiksi. Vaikka Suomen laissa ei määritetä kiinteää prosenttirajaa, vakuutuskäytännössä autoa pidetään yleensä lunastukseen menevänä, kun korjauskulut ovat noin 60–70 prosenttia ajoneuvon ennen onnettomuutta määritetystä markkina-arvosta.

Autokauppiaat ostavat usein pahasti vaurioituneita autoja huutokaupoissa, korjaavat ne halvalla ja vievät ne muihin maihin, joissa ajoneuvon onnettomuushistoriaa voi olla vaikeampi jäljittää.

– Auton julistaminen lunastukseen meneväksi ei ole vain taloudellinen päätös vaan liittyy myös turvallisuuteen. Kauppiaat ostavat joskus vaurioituneita ajoneuvoja huutokaupoissa, tekevät vähimmäiskorjaukset ja myyvät ne pahaa-aavistamattomille ostajille ulkomailla. Tarkistamatta auton historiaa ostajat saattavat ostaa ajoneuvoja, joita ei muuten pidettäisi ajokelpoisina. Olemme myös huomanneet, että historiatarkistuksia käyttävien jälleenmyyjien määrä on nousussa. Tämä saattaa merkitä sitä, että ne haluavat suojella itseään vakavia vaurioita kärsineiltä ajoneuvoilta, toteaa Buzelis.

Koska nämä kuuluvat Euroopan suurimpiin ajoneuvojen viejämaihin, ostajien pitäisi olla erityisen varovaisia valitessaan käytettyä autoa. Huolimatta piintyneestä käsityksestä, jonka mukaan Saksasta tai Länsi-Euroopasta tuodut autot ovat paremmin huollettuja, vauriotilastojen perusteella sokea luottamus tähän maineeseen voi olla riskialtista.

– Koska samaa autoa on ehkä käytetty useassa maassa ja sillä on voinut olla monia omistajia, ostajien ei kannata kiirehtiä auton ostoa. Auton valinnan jälkeen olisi aina syytä ensin tarkistaa sen historia ja selvitettävä, onko se kärsinyt merkittäviä vaurioita. Jos mitään vakavaa vauriota ei ole kirjattu, auton voi sitten tutkia henkilökohtaisesti ja tarkistuttaa valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Tutkimus perustuu tietoihin, jotka on saatu carVerticalin käyttäjien 1.7.2024–6.11.2025 ostamista ajoneuvon historiaraporteista. Vauriotiedot on luokiteltu arvon mukaan. Autot, joiden vaurioiden korjaushinta oli vähintään 50 prosenttia niiden markkina-arvosta, luokiteltiin vakavasti vaurioituneiksi.