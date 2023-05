Näin koululaisille esitellään konekiväärejä Venäjällä

Venäjän hallinto on pyrkinyt vahvistamaan kansan sitoutumista Ukrainan sotatoimiin laajoilla viestintähankkeilla, jotka on ulotettu myös peruskouluihin.

Samalla rangaistuksia maan virallisen linjan arvostelusta ja ”asevoimien häpäisystä” on tiukennettu. Käytännössä kaikki jäljellä olleet itsenäiset venäläismediat vaiennettiin viime vuoden aikana.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut Venäjän mediassa näytetyn reportaasin Kislovodskissa. Kaupunki sijaitsee Stavropolin alueella Kaukasuksen pohjoisosissa. Videolla oppilaat tutustuvat asevoimien kalustossa oleviin rynnäkkökivääreihin ja konekivääreihin. Mukana oli tiettävästi myös kranaatinheittimiä.

Bath Span yliopiston lehtori Allyson Edwards sanoo näyttelyn kuvastavan Venäjän hallinnon halua aseistaa seuraava sukupolvea. Sotilaallisten taitojen koulutus kuuluu maan opetussuunnitelmaan syksystä lähtien.

Videon on nostanut esiin myös Venäjän historiaan erikoistunut tutkijatohtori Ian Garner.

– Lasten militarisointi Venäjällä on hyvin todellista. Se pitää ottaa tosissaan jo nyt, tai meillä tulee olemaan ongelmia tulevaisuudessa, Garner tviittaa.

To future proof Russia – new army in the making. The basic military skills classes in schools from Sept 1 will make this easier. https://t.co/gyQfga1ED9

The militarization of kids in Russia is very, very real. Take it seriously today or we have a problem tomorrow. https://t.co/8aV5QkfrTj

— Dr. Ian Garner (@irgarner) May 7, 2023