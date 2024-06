Näin Kiina voisi alistaa Taiwanin ampumatta laukaustakaan

On olemassa keino, jolla Kiina voisi eristää Taiwanin, tuhota sen talouden ja alistaa saaren kommunistipuolueen vallan alle ampumatta laukaustakaan, arvioi yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS. Asiasta kertoo CNN.

Toistaiseksi asiantuntijat ovat arvelleet, että Kiinalla olisi kaksi vaihtoehtoa Taiwanin alistamiseksi: Joko suora sotilaallinen hyökkäys tai kauppasaarto. Kolmas vaihtoehto voisi kuitenkin olla erinäisten harmaan alueen vaikuttamiskeinojen käyttö.

Kiina voisi siis hyödyntää toimia, joita ei voitaisi pitää sodanjulistuksena. Käytännössä se tarkoittaisi esimerkiksi karanteenia.

Siinä missä asevoimien ylläpitämää kauppasaartoa pidetään kansainvälisessä oikeudessa sodanjulistuksena, voisi Kiinan siviiliviranomaisten kuten poliisin ja rannikkovartioston ylläpitämä karanteeni eristää 23 miljoonan asukkaan saaren muusta maailmasta.

Tämä on mahdollista, sillä rannikkovartiostoilla ja muilla lainvalvontaviranomaisilla on oikeus pysäyttää ja hallinnoida meriliikennettä.

Koska karanteenia ei voida pitää suorana sodanjulistuksena, olisivat Taiwanin länsiliittolaiset tilanteessa hankalassa paikassa. Jos Kiina käyttäisi tilanteessa vain poliisia ja rajavartiolaitosta, voisi karanteenin avaaminen vaikuttaa Yhdysvaltain vihamieliseltä toimelta Kiinaa vastaan.

Karanteeni ei myöskään rajoittaisi liikennettä Taiwaninsalmessa. Yksi Yhdysvaltojen suurimmista perusteista Taiwanin puolustamiseksi on ollut, että se haluaa suojata merenkulun vapautta strategisesti tärkeällä salmella.

Yhdysvallat olisi siis vaikeassa tilanteessa, jos Kiina päättäisi ryhtyä Taiwanin karanteeniin.

Tilannetta ei auta se, että Kiinan rannikkovartiostolla on 150 valtamerilaivaa ja 400 pienempää alusta. Lisäksi maan meriturvallisuusvirastolla ja merimiliisillä on sadoittain pienempiä aluksia. Taiwan rannikkovartiostolla valtamerilaivoja on taas vain 10, pienempiä aluksia taas 160.

Karanteenin ei tarvitsisi edes olla aukoton rampauttaakseen Taiwanin talouden. Mikäli Kiina alkaisi pysäyttämään ja takavarikoimaan yksittäisiä aluksia, harva varustamo haluaisi sen jälkeen operoida Taiwaniin. Perusteena Kiina voisi käyttää sitä, että alukset eivät ole täyttäneet kiinalaisia tullidokumentteja.

Kiina voisi samalla tavalla myös rajoittaa lentoliikennettä saarelle.

Jo pelkän Taiwanin suurimman sataman Kaohsiungin karanteeni olisi Taiwanille tuhoisa. Sataman kautta kulkee lähes kaikki Taiwanin energiatuonti sekä 57 prosenttia kaikesta tuonnista.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan skenaario ei kuitenkaan ole realistinen. Yhdysvaltain asevoimien Tyynenmeren alueen päämajan tiedusteluosaston entisen operaatiopäällikön Carl Schusterin mukaan karanteenin ylläpito olisi Kiinalle kallista ja aikaavievää.

– Taipei ei luovuta alle 60 päivässä. Voiko Peking jatkaa karanteenia niin kauan ja kestää mahdolliset kansainväliset seuraamukset niin kauan? Schuster kysyy.

Lisäksi karanteeni voisi lisätä Taiwanin hallituksen kannatusta ja ajaa saaren julistautumaan itsenäiseksi. Tämä voisi taas johtaa avoimeen sotaan, jota Kiinan hallitus ei voisi kontrolloida.

Kiinalle Taiwanin liittäminen osaksi kansantasavaltaa vaatii Kings College Londonin sotatieteiden professorin Alessio Patalanon mukaan kärsivällisyyttä.

– Eskalaatio ja hyökkääminen eivät ole [Kiinalle] kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Sota maksaa niin ihmishenkiä kuin vaurautta, Patalano tiivistää.