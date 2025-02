Näin kierrätät älylaitteet tietoturvallisesti

Tyypillisesti monet näistä laitteista eivät edes ole käytössä, vaan lojuvat rikkinäisinä tai vanhentuneita varastossa tai pöytälaatikoissa. Kierrättämällä käytöstä poistuneet laitteet palautetaan niissä olevat arvometallit jatkokäyttöön ja vauhditetaan kestävää digitalisaatiota.

Älylaitteemme sisältävät usein tärkeitä tietojamme, kuten henkilötietoja tai valokuvia. Itselle tärkeä materiaali kannattaa siirtää talteen toiselle laitteelle, esimerkiksi ulkoiselle kovalevylle tai pilvipalveluun. Täten tärkeät tiedot ja muistot eivät katoa, kun laitteen vie kierrätykseen.

Itselle tärkeiden tietojen talteen ottamisen lisäksi laitteella kannattaa kirjautua ulos kaikista palveluista ja sovelluksista, kuten some-tileiltä ja sähköposteista. Jos laitetta on käytetty monivaiheisen tunnistautumiseen, tulisi laite poistaa monivaiheisen tunnistautumisen välineen.

Viimeisenä ennen laitteen kierrätykseen viemistä, on tärkeää tyhjentää laite kaikista sensitiivisistä tiedoista. Suoraviivaisinta on laitteen palauttaminen tehdasasetuksille tai tyhjentäminen kokonaan. Muista myös poistaa mahdolliset SIM-kortit ja muistikortit laitteesta.

Tietokoneen kohdalla esimerkiksi tiedostojen poistaminen ja roskakoriin siirtäminen ei poista tietoja pysyvästi, vaan ne on mahdollista palauttaa. Siksi koneen täydellinen tyhjentäminen ja tallennetun tiedon ylikirjoittaminen on tietoturvallisin vaihtoehto. Tähän on tarjolla useita ohjelmia.

Puhelimen kohdalla helpointa on laitteen tehdasasetusten palautus. Tällöin puhelimen kaikki tiedot tyhjentyvät ja puhelin palautuu samaan tilaan kuin se oli tehtaalta tullessaan. Myös muissa älylaitteissa, kuten tableteissa tai iot-laitteissa, tehdasasetus on yleensä paras tapa varmistua laitteen tyhjentämisestä.

Mikäli laite on hajonnut käyttökelvottomaksi, on laitteen fyysinen tuhoaminen paras tapa varmistaa tietojen häviäminen.

Kun olet varmistunut itselle tärkeiden tietojen tallentamisesta ja henkilökohtaisten tietojen poistamisesta, voit viedä kodin älylaitteet tietoturvallisesti viralliselle SER-kierrätyspisteelle.