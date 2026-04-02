Jodelissa vakava häiriö – IS: Käyttäjät nähneet toistensa yksityisiä viestejä

Viestipalvelu Jodelissa on ilmennyt vakava häiriö, jonka vuoksi käyttäjät ovat nähneet toistensa yksityisiä viestejä. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Osa keskusteluista on käsitellyt erittäin arkaluontoisia asioita.

Useat palvelun käyttäjät pelkäävät, että vuotaneita tietoja voidaan käyttää väärin.

Jodel ei ole toistaiseksi kommentoinut häiriötä. Tietosuojavaltuutetun toimistosta kerrotaan IS:lle, että tapauksesta on tehty heille ilmoitus. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritykseltä itseltään ei välttämättä tule ilmoitusta suoraan Suomen tietosuojaviranomaiselle, koska Jodelin päätoimipaikka on Saksassa.

– Tässä tapauksessa selvitys tapahtuisi Berliinin tietosuojaviranomaisen johdolla, ja koska Jodelilla on käyttäjiä Suomessakin, tietosuojavaltuutetun toimisto olisi mukana asian selvittämisessä, toimisto kommentoi IS:lle.

Sovelluksia käyttävän on tiedostettava, että yksityisiksikin tarkoitetut keskustelut voivat pahimmassa tapauksessa vuotaa julkisesti kaikkien nähtäville. Siksi sovelluksien kautta ei pitäisi jakaa itsestään mitään arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa.

Jodel on anonyymi viestipalvelu, jossa käyttäjät voivat julkaista viestejä ilman käyttäjäprofiilia tai nimeä. Sovellus näyttää sisällöt sijaintiin perustuen, eli käyttäjät näkevät ensisijaisesti lähialueella julkaistuja viestejä ja keskusteluja.

Nimettömyyden kääntöpuolena on se, että palvelua on käytetty myös kiusaamiseen ja yrityssalaisuuksien paljastamiseen. Viime vuosina Jodel-palvelun kautta on tehty myös lukuisia koulu-uhkauksia. Vaikka palveluun voi lähettää viestejä nimettömästi, käyttäjän henkilöllisyys voidaan selvittää tarvittaessa.