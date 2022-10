Näin kenraali arvioi sillan operaatiota: Alku Krimin vapautukselle

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi Twitterissä, että paljon huomiota herättäneen Kertsinsalmen sillan räjäytys voi olla alku Ukrainan yritykselle vallata Krimin niemimaa takaisin. Toisaalta hän myös huomauttaa samalla, että sillan räjäytys voi olla hämäystä, jolla pyritään kääntämään Venäjän huomio pois muilta alueilta.

– Ukrainalaiset ovat loistaneet operaatiosuunnittelussa. Tämä saattaa olla osa suunnitelmaa Krimin valtaamiseksi takaisin lyhyellä aikavälillä – tai osa harhautusoperaatiota huomion kääntämiseksi pois muilta alueilta. Ryan kirjoittaa

Hänen mukaansa sillan räjäytys vaati merkittävän määrän räjähteitä ja hyvää suunnittelua.

– Muutama erikoisjoukkojen sotilas ei kykene kantamaan vaadittavaa räjähdemäärää. Muutama rekka, ohjus tai pommi toimisi oikein tähdättynä, hän kirjoittaa.

Ryanin mukaan sillan räjäytys oli merkittävä voitto Ukrainalle. Hänen mukaansa se näytti Venäjälle ja koko maailmalle, että Venäjä ei kykene suojelemaan laittomasti miehittämiään alueita.

Sillan räjäytys kasvattaa Ryanin mukaan miehitetyn Melitopolin kautta kulkevan tien merkitystä Krimin alueen joukkojen huollolle. Hänen mukaansa tarvikkeiden kuljetus Krimille onnistuu myös meriteitse, mutta sillan räjäytys laskee Krimillä olevien joukkojen moraalia.

It is too early to ascertain the method of attack and the range of implications of this attack on the Kerch Bridge. It is certainly a punch in the face for Putin on his birthday. A couple of thoughts however in this short (for me) thread. 1/9 🧵 https://t.co/h8C45CWI2K

