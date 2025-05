Näin kävisi, jos Suomi peruisi Daavidin linko -kaupan Israelin kanssa

Kokoomuksen Pauli Kiurun mukaan merkittäviä asehankintoja ei voi perua yllättäen. Kansanedustaja avaa Maaseudun Tulevaisuuden mielipidekirjoituksessaan, mitä seuraisi, jos Israelista ostetun Daavidin linko -ilmatorjuntaohjusjärjestelmän hankinta päätettäisiin perua. Tällaisia vaatimuksia kuultiin esimerkiksi reilu viikko sitten eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa.

Pauli Kiurun mukaan jokaista kauppaa pitää harkita monista eri näkökulmista.

– Hinta, toimivuus, huolto ja ammukset, koulutus ja käyttöönotto, yhteensopivuudet, toimitusaika, myyjän luotettavuus, teollinen yhteistyö sekä erityisesti Suomen puolustukselliset tarpeet vaikuttavat päätöksiin, Kiuru avaa.

Kansanedustaja jatkaa kauppojen ja järjestelmän käyttöönoton kestävän useita vuosia. Peruminen tulisi myös Suomelle kalliiksi.

Daavidin lingon kohdalla kyse on yli 300 miljoonan euron tilauksesta. Hankintapäätös tehtiin vuonna 2023 pitkän prosessin päätteeksi.

Jo tehtyjen sopimusten perumisen myötä mahdollisesti kaikki maksut menisivät Kiurun mukaan hukkaan.

– Korvaavan järjestelmän etsiminen alkaisi alusta ja oma puolustuksemme kärsisi. Nykyisessä tilanteessa puolustustarvikkeissa on pitkät toimitusajat. Kysyntää on maailmanmarkkinoilla tarjontaa enemmän. Osaa markkinoilla myytävistä järjestelmistä on käytetty todellisissa tilanteissa, osaa vain testiolosuhteissa, Kiuru muistuttaa.

Näistä syistä Daavidin lingon tai Yhdysvalloista hankitun F-35-hävittäjän kauppoja ei voi Pauli Kiurun mukaan perua yllättäen.

Kansaedustaja kertoo saaneensa viestejä, joissa on vaadittu jopa molempien kauppojen perumista. Asehankinnoissa ei voida hänen mukaansa toimia kuin kaupan kassajonossa.

– Suomen puolustusta ja sen jo sovittuja parannuksia en ole valmis heikentämään Daavidin linko -kauppaa tai muita kauppoja perumalla. Tässä ajattelen Suomessa asuvien oikeutta turvaan.

Pitkällä tähtäimellä Israelin tapahtumat voivat Kiurun mukaan vaikuttaa tilauksiin. Daavidin lingon kohdalla näin ei kuitenkaan ole.