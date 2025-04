Näin kävi kun Kreml edellisen kerran ilmoitti ”tulitauosta”

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ilmoitti julistavansa pääsiäiseksi ”tulitauon”, jonka tulisi kestää 19.–21. huhtikuuta. Itsenäinen venäläismedia Mediazona muistuttaa viestipalvelu Blueskyssa, että viimeisin tällainen tulitauko oli venäläisortodoksisen joulun aikaan 6.–7- tammikuuta 2023.

– Viime kerralla, vuoden 2023 ortodoksisen joulun aikaan 274 venäläissotilasta vahvistettiin kuolleen vain kahdessa päivässä. Taistelutoiminta ei koskaan tauonnut, kirjoittaa julkaisu viestissään ja jatkaa:

– Wagner-joukot kärsivät vielä enemmän: 149 taistelijaa sai surmansa 6. tammikuuta ja 180 taistelijaa 7. tammikuuta. Se on yhteensä 329 kaatunutta. Se on enemmän kuin vakinainen armeija yhteensä. Tuon ”tulitauon” aikana Wagner aloitti brutaalin hyökkäyksensä Soledaria vastaan Bahmutin lähellä.

Mediazonan julkaisemasta pylväsdiagrammista käy ilmi, ettei tuota ”tulitaukoa” tilastollisesti voinut erottaa mitenkää muista taistelupäivistä. Itse asiassa varsinaisen joulun aikaan 24.–25. joulukuuta aikana venäläisiä kaatui vähemmän kuin Putinin julistaman ”tulitauon aikana”.

Putin announces an Easter ceasefire: Russian troops to halt combat from Apr 19 evening to midnight Apr 21. But last time, during Orthodox Christmas 2023, a similar truce saw 274 Russian soldiers confirmed dead in just two days. Fighting never actually stopped1/3

— Mediazona English (@en.zona.media) 2025-04-19T16:51:26.458Z