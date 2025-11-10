Näin kaupat kikkailevat hinnoilla Black Fridayn alla

Verkkokauppatuotteista peräti 32 prosentilla on noussut hinta viimeisen 30 päivän aikana, selviää hintavertailupalvelu Hintaoppaan hintadatasta.

Ilmiö voi liittyä 28. marraskuuta vietettävän Black Fridayn lähestymiseen. Mitä korkeammalla hinnat ovat Black Fridayta edeltävän 30 päivän tarkastelujakson alkaessa, sitä suuremmat Black Friday -alennusprosentit on mahdollista saavuttaa.

– Olemme huomanneet kahden viime vuoden aikana sekä Suomessa että Ruotsissa kehitystä, jossa hinnat ovat lokakuussa normaalia korkeammalla monessa suositussa tuotekategoriassa. Hintoja on nostettu ennen Black Fridayta edeltävän 30 päivän tarkastelujakson alkamista, ja ne pysyttelevät korkealla tasolla, kunnes niitä lasketaan alennusmyyntikampanjoiden alkaessa, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett kertoo tiedotteessa.

Vuoden 2023 alussa voimaan astunut alennusmyyntilaki edellyttää, että kaupat ilmoittavat tarjousten yhteydessä kampanjaa edeltäneen 30 päivän alimman hinnan aletuotteelle. Lain tavoitteena on, että kuluttaja pystyisi paremmin tunnistamaan aidosti hyvät alennukset. Laki saattaa kuitenkin käytännössä johtaa hintojen nousuun, sillä kaupoilla on mahdollisuus reagoida hinnoittelussaan 30 päivän tarkastelujakson vaikutuksiin.

Lokakuussa hinta on tuoreen datan mukaan noussut peräti 32 prosentilla kaikista Hintaoppaan listaamista verkkokauppatuotteista. Noin 15 prosentilla kaikista tuotteista hinta on noussut enemmän kuin 10 prosenttia. Hintaopas listaa noin 4,2 miljoonaa hintaa, joten lukumäärällisesti tuo tarkoittaa, että jopa yli 630 000 hintaa on nostettu enemmän kuin 10 prosenttia lokakuussa.

– Hintojen nostaminen ennen alennusmyyntejä on laillinen myyntikikka ja osa kauppojen hinnoittelustrategiaa. Mutta jos se tehdään mahdollisimman suurten alennusprosenttien saavuttamiseksi Black Fridayna, on se kuluttajien harhaanjohtamista, sanoo Matinvesi-Bassett.

– Seuraamme erityisen tarkasti niitä tuotteita ja tuotekategorioita, joiden hintoja on nostettu yli 10 prosenttia. Tämän vuoden lokakuussa noiden tuotteiden määrä kasvoi viime vuodesta, mikä viittaisi alennusmyyntilain synnyttämään uudenlaiseen hinnoittelutrendiin, hän jatkaa.

Matinvesi-Bassett uskoo, että osa kaupoista jakaa todennäköisesti jälleen tänä vuonna alennuksia tuotteittain tai tuotekategorioittain esimerkiksi Singles’ Dayn, Black Fridayn ja joulun alennusmyynteihin, sillä vertailuhinta ei voi muuttua 30 päivän ajanjakson sisällä. Osa taas pitää hinnat pysyvästi alhaalla, mikä johtaa alennuskauden pidentymiseen.

– Kuluttajien on hyvä tiedostaa vuoden suosituimman ostossesongin lähestyessä, että osa hinnoista on juuri nyt varsin korkealla, ja että osa alennuksista saattaa näyttää esimerkiksi Black Fridayna paremmilta kuin ne todellisuudessa ovat koko vuoden hintatasoon nähden. Samoin osa tuotteista voi puolestaan olla halvimmillaan jo Singles’ Dayna 11. marraskuuta”, Matinvesi-Bassett vinkkaa.