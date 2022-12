Näin jokainen keskustan edustaja äänesti suojelulaista – hallitusrintama hajosi

Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin keskiviikkona kiistellystä luonnonsuojelulaista. Äänestykset käytiin hallituksen alkuperäisen esityksen ja keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten version eli ympäristövaliokunnan mietinnön välillä. Keskusta irtaantui valiokuntakäsittelyssä muusta hallitusrintamasta.

Kolmessa äänestyksessä vastakkain olivat ympäristövaliokunnan mietintö ja hallituspuolue vihreiden Emma Karin esitykset, joita SDP:n Katja Taimela kannatti. Mietintö voitti äänin 107-78, 107-78 ja 98-86.

Ensimmäisessä äänestyksessä 27 keskustan kansanedustajaa äänesti mietinnön puolesta eli JAA ja yksi Emma Karin esityksen puolesta eli EI. Kyseessä oli Hannu Hoskonen, joka ilmoitti äänestäneensä väärin. Poissa oli kaksi keskustalaista. Osalla edustajia oli epäselvyyttä äänestysten kohteesta.

Keskustan kansanedustajat äänestivät ensimmäisessä äänestyksessä näin:

Pekka Aittakumpu JAA

Petri Honkonen JAA

Hannu Hoskonen EI

Hanna Huttunen JAA

Eeva Kalli JAA

Anne Kalmari JAA

Hilkka Kemppi JAA

Tuomas Kettunen JAA

Mikko Kinnunen JAA

Esko Kiviranta JAA

Pasi Kivisaari JAA

Hanna Kosonen JAA

Katri Kulmuni JAA

Antti Kurvinen JAA

Mikko Kärnä JAA

Joonas Könttä JAA

Jari Leppä JAA

Mika Lintilä JAA

Markus Lohi JAA

Hanna-Leena Mattila JAA

Jouni Ovaska JAA

Arto Pirttilahti JAA

Juha Pylväs JAA

Annika Saarikko JAA

Mikko Savola JAA

Juha Sipilä JAA

Ari Torniainen JAA

Anu Vehviläinen JAA

Myös hallituspuolue RKP:n Eva Biaudetin kirjattiin äänestäneen JAA.

Lakimuutoksen hyväksymisestä ja hylkäämisestä päätetään ensi viikolla erikseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi ennen äänestystä toimittajille keskustan toiminnasta näin:

– Tämä oli viimeinen kerta. Mikäli joku hallituspuolue toimii vielä tällä tavalla, samalla valitaan se että tämän hallituksen tie tulee päätökseen.

Viisikko kävi tänään tiukkasanaisen keskustelun. On selvää, että keskustaan on vähänlaisesti luottoa. Matto on vedetty kaikkien muiden hallituspuolueiden alta. Ei sitä yksi keskustelu korjaa, mutta on tärkeää, että se kuitenkin käytiin. 1/3

— Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) December 7, 2022