Näin John McCain arvioi Vladimir Putinia 2014 – ”osoitimme heikkoutta”

Sosiaalisessa mediassa on jaettu edesmenneen amerikkalaissenaattorin ja entisen presidenttiehdokkaan John McCainin arviota Venäjän presidentti Vladimir Putinista. Vuonna 2014 tehdyn haastattelun on nostanut esiin muun muassa CEPA-ajatuspajan tutkija Tadeusz Giczan.

Republikaanien arvostettu ulkopoliittinen osaaja McCain ennakoi Kremlin jatkavan aggressiotaan Krimin niemimaan miehityksen ja Itä-Ukrainan konfliktin lietsomisen jälkeenkin.

– Ennustan teille, että Vladimir Putinin strategiassa seuraava askel tulee olemaan Itä-Ukrainan erottaminen Ukrainasta. Ja mahdollisesti maasillan luominen Krimin niemaalle. Tämä olisi erittäin huono lopputulos, John McCain sanoi.

Hän hämmästeli presidentti Barack Obaman hallinnon haluttomuutta toimittaa Ukrainalle sen tarvitsemia asejärjestelmiä tai edes tiedustelutietoja.

– Koska emme halunneet ”provosoida” Vladimir Putinia. Osoittamalla heikkoutta provosoimme Vladimir Putinia, John McCain totesi.

Senaattori piti selvänä, että Venäjän presidentin tavoitteena oli liittää itseensä vanhan keisarikunnan alueet. Putin oli uhonnut jo tuolloin voivansa vallata Kiovan kahdessa viikossa.

– Hän on sanonut haluavansa Novorossijan, joka on vanha tsaarinaikainen termi. Se tarkoittaa, että hän haluaa Itä-Ukrainan ja varmistaa Krimin hallinnan. Hän haluaisi, jos onnistuisi siinä, myös Moldovan ja Baltian maat, McCain totesi.

John McCainin mukaan Vladimir Putinin kauhukuva on vapaa, vauras ja demokraattinen Ukraina.

– Koska Venäjän kansa haluaisi tällöin samat olot kuin Ukrainalla, senaattori totesi.

