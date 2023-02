Näin Joe Bidenin vierailu nähdään Kremlissä – ”Vladimir Putinin puheeseen voi tulla muutoksia”

Kreml tulee asiantuntijan mukaan reagoimaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin yllätysvierailuun Kiovassa.

Venäjän politiikkaan keskittyvää tieto- ja analyysipalvelua johtavan Tatjana Stanovajan mukaan Moskova näkee matkan jälleen yhtenä todisteena siitä, että Yhdysvallat tavoittelee Venäjän strategista tappiota sodassa ja että sodasta on tullut peruuttamattomasti kamppailu Venäjän ja lännen välillä. Tämä heijastelee Kremlin sotapropagandaa.

Vierailulla on Stanovajan mukaan vaikutusta myös Venäjän diktaattorin tulevaan puheeseen.

– Huomisen viestistä odotettiin jo valmiiksi erittäin haukkamaista – tavoitteena osoittaa selkeä erkaantuminen lännestä. Nyt [puheeseen] voi tulla lisää muutoksia, joilla retoriikkaa kovennetaan entisestään, asiantuntija arvioi.

Vladimir Putinin on määrä puhua Venäjän parlamentin edessä huomenna. Puhe olisi pitänyt Venäjän perustuslain mukaan pitää jo viime vuonna, mutta sitä on lykätty tiettävästi useaan kertaan. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan taustalla on ollut Venäjän kehno sotamenestys. Esimerkiksi Tatjana Stanovaja on puolestaan arvioinut lykkäämisen kielivän lähinnä Venäjän johtajan piittaamattomuudesta perustuslaillisia velvoitteita kohtaan.

