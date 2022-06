Näin Joe Biden sanoi Turkin presidentille ennen neuvotteluita

Puolustusliitto Nato vahvisti keskiviikkona Madridin huippukokouksen päätösasiakirjassa kutsuvansa Suomen ja Ruotsin jäsenikseen.

Yksimielisyyttä vaativaa päätöstä edelsi tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin tapaaminen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kanssa, joka ilmoitti tiistaina peruvansa aiemman vastustuksensa maiden jättämille jäsenhakemuksille.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenilla oli mahdollisesti ratkaiseva vaikutus kompromissin löytämisessä. New York Times -lehden mukaan viimeinen diplomaattinen ponnistus kiistassa alkoi tiistaiaamuna, jolloin Joe Biden keskusteli puhelimitse Turkin presidentin kanssa ja kehotti tätä ”tarttumaan hetkeen” huippukokouksen alla.

Osa asiantuntijoista oli arvioinut jo etukäteen, että vastustuksen jatkaminen olisi voinut käydä Turkille poliittisesti kalliiksi. Sovun löytäminen tarjosi sen sijaan Recep Tayyip Erdoğanille mahdollisuuden saada myönteistä julkisuutta.

Puhelinkeskustelun sisällön tuntevat amerikkalaiset hallintolähteet sanovat, että Joe Biden muistutti Erdogania tarpeesta päästä sopuun myös muista tärkeistä asiakysymyksistä. Nato-maat sopivat Madridissa uudesta strategisesta konseptista ja määrittelivät Venäjän liittouman suurimmaksi uhkakuvaksi.

Joe Biden välitti tiedon puhelinkeskustelusta myöhemmin Suomelle ja Ruotsille. Sauli Niinistön ja Magdalena Anderssonin kerrotaan ottaneen useita tunteja kestäneiden neuvotteluiden jälkeen vielä yhteyttä Yhdysvaltain presidenttiin ennen asiakirjan julkistamista.

New York Timesin lähteen mukaan Joe Bidenin roolille annettiin tarkoituksella mahdollisimman vähän huomiota diplomaattisista syistä. Pelkona oli, että Turkki yrittäisi muussa tapauksessa vaatia uusia myönnytyksiä Yhdysvaltain hallinnolta.

Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset siirtyvät seuraavaksi kaikkien 30 Nato-maan parlamenttien ratifioitavaksi. Pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan prosessin pitäisi sujua nopealla aikataululla. Yhdysvaltain senaatti on jo valmistelemassa asiaa koskevia kuulemisia ennen lopullista äänestystä.

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl

— President Biden (@POTUS) June 28, 2022