Näin itsepalvelukassoilla huijataan, poliisilta tärkeä muistutus

Itsepalvelukassoilla tehdyt näpistykset on uusi, laaja ilmiö, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi, jonka mukaan kuluvan vuoden aikana tällaisia rikoksia on kirjattu jo ainakin 87.

Kauppaliikkeiden tarve järjestää asiakkaille itsepalvelukassoja on lisännyt voimakkaasti myös joidenkin asiakkaiden kiusausta jättää osa, tai kaikki, tuotteista maksamatta. Poliisin mukaan paras tapa ehkäistä näitä rikoksia on lisätä valvontaa kaupoissa. Itsepalvelupisteille voi asentaa esimerkiksi kulkuportit, jotka aukeavat maksukuitilla.

– Vaikka portit puuttuvatkin, itsepalvelupisteitä valvotaan kameroilla. Eli jos tekijä pääseekin poistumaan välittömästi teon jälkeen, voi lain pitkä koura tavoittaa tekijän vastuuseen myöhemmin, sanoo tiedotteessa rikoskomisario Lari Rönkä.

– Myös lapsia ja nuoria on hyvä muistuttaa näistä asioista. Ei ole mukava hakea vaikkapa kesätöitä, jos rikosrekisterissä näkyy merkintöjä.

Myös kaksi muuta rikosilmiötä on kasvussa Kaakkois-Suomen alueella. Viimeisen kolmen kuukauden aikana on kirjattu 13 suurempaa polttoainevarkautta. Usein varkaat tyhjentävät polttoainesäiliöitä kuorma-autoista ja työkoneista. Myös esimerkiksi maatilojen farmisäiliöt ovat otollisia kohteita.

Polttoainevarkauksia voi pyrkiä estämään jättämällä tankatut työkoneet valvotulle ja valaistulle tai näkyvälle paikalle. On myös suositeltavaa järjestää koneiden säilytyspaikkaan kameravalvonta sekä ajoittain tarkistaa myös lukitukset.

Myös kupari ja muut arvometallit kelpaavat nyt varkaille. Kaapelikeloja on tiedotteen mukaan viety koko Suomessa paljon viime kuukausina, samoin työmailta on varastettu irtometalleja. Viimeisten kolmen kuukauden aikana Kaakkois-Suomen poliisin alueella on kirjattu ainakin 11 suurempaa rikosasiaa kuparivarkauksiin liittyen.