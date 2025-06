Näin Israel rakensi yllätyksen – kuusi opetusta lännelle

Israelin sotilasoperaatio Irania vastaan osoittaa, miten demokraattiset valtiot voivat valmistautua ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä operaatioita vertaisvastustajiaan vastaan, toteaa amerikkalainen Pohjois-Carolinan osavaltion kansalliskaartin erikoisjoukkoesikunnan varakomentaja Doug Livermore.

– Yhdistämällä vuosien tiedusteluvalmistelut erikoisjoukkojen kykyihin Israel saavutti strategisen yllätyksen ja tuhoisan vaikutuksen Iranin ydinohjelmaa ja sotilasjohtoa vastaan, vaikka jännitteet olivat kasvaneet pitkään, hän toteaa Atlantic Council -ajatuspajan kirjoituksessa.

– Operaatio tarjoaa kriittisiä opetuksia länsimaisille sotilassuunnittelijoille, jotka kohtaavat samanlaisia haasteita edistyneen ilmapuolustuksen omaavien sekä ydinaseita ja totalitaarista hallintaa havittelevien kilpailijoidensa kanssa.

Livermore korostaa, että Israelin isku Iraniin tapahtui suhteellisen suotuisissa olosuhteissa – valmiiksi heikentyneet ilmapuolustukset, neutraloidut sijaissotijat, toistaiseksi olematon ydinasepelote – mikä vaikeuttaa suoria vertailuja mahdollisiin ennaltaehkäiseviin iskuihin todellisia USA:n vastustajia – kuten Venäjää tai Kiinaa – vastaan.

– Käsitteet ovat kuitenkin edelleen arvokkaita ja niitä kannattaa tutkia, kun länsimaiset asevoimat etsivät epätavanomaisia vaihtoehtoja uusien uhkien torjumiseksi.

Israelin tiedustelupalvelu Mossad oli salakuljettanut aseita Iraniin ennen perjantaina alkaneita iskuja. Se oli perustanut tukikohdan, josta se lähetti kauko-ohjattavia räjähteillä varustettuja droneja. Mossad myös sijoitti lyhyen kantaman täsmäaseita tärkeiden ilmatorjuntaohjusjärjestelmien lähelle.

– Tämä kolmiosainen lähestymistapa osoittaa hienostunutta suunnittelua, jota länsimaisten tiedustelupalveluiden ja erikoisjoukkojen tulisi tutkia huolellisesti, Livermore sanoo.

Ensiksi Mossadin kommandoyksiköt tuhosivat Iranin ilmapuolustusasemia juuri ennen Israelin ilmavoimien iskuja. Toiseksi eri puolille Irania salassa sijoitetulla erikoiskalustolla ja ampumatarvikkeilla suoritetut iskut neutraloivat tehokkaasti Iranin sotilasjohdon. Kolmanneksi syvälle Iranin alueelle perustettiin räjähdedronejen tukikohtia, joiden avulla iskettiin Iranin ballistisia ohjusjärjestelmiä vastaan.

– Israelin operaation silmiinpistävin piirre oli kyky saavuttaa taktinen yllätys ennalta sijoitetuilla resursseilla sen sijaan, että olisi luotettu pelkästään kaukolaukaistaviin aseisiin. Israelilaisten turvallisuuslähteiden mukaan Mossadin agentit perustivat drone- ja ohjustukikohtia ”avoimille paikoille lähelle Iranin ilmapuolustusjärjestelmiä” ja käyttivät ajoneuvoilla liikuteltavia aselavetteja eri puolilla Irania. Tämä mahdollisti sen, että yli kaksisataa israelilaista lentokonetta pudotti yli 330 pommia noin sataan kohteeseen iskujen alkuvaiheessa heikentyneen ilmapuolustuksen vuoksi, Livermore toteaa.

Hänen mukaansa operaation merkittävin saavutus saattaa olla se, että Israel saavutti strategisen yllätyksen huolimatta sen toiminnan laajalle levinneistä odotuksista. Useat raportit viime viikolla viittasivat siihen, että USA:n viranomaiset uskoivat Israelin valmistautuvan iskemään Iraniin.

– Iran kuitenkin vaikutti valmistautumattomalta varsinaisen hyökkäyksen laajuuteen ja koordinointiin.

– Tämä viittaa siihen, että strateginen yllätys nykyaikaisessa sodankäynnissä riippuu vähemmän aikomusten salaamisesta kuin kykyjen ja ajoituksen salaamisesta. Israelin vuosia kestänyt valmisteluvaihe mahdollisti operatiivisen yllätyksen, vaikka strategiset aikomukset olivat ilmeisiä kaikille osapuolille.

Doug Livermoren mukaan Israelin operaatio tarjoaa länsimaisille puolustussuunnittelijoille kuusi opetusta:

1. Operaatio osoittaa, kuinka pitkäaikaisen tiedustelutoiminnan ja erikoisjoukkojen käytön yhdistäminen voi edistää pelotteen ylläpitoa ja tarjota samalla vankkoja vaihtoehtoja, jos pelote pettää.

2. Täsmäaseiden, räjähdedronejen ja ajoneuvoilla liikuteltavien aselavettien käyttö osoittaa, kuinka modernit kyvykkyydet voivat parantaa perinteisiä erikoisoperaatioiden periaatteita sen sijaan, että ne korvaisivat ne.

3. Israelin iskut luovat mallin siitä, kuinka tiedustelupalvelut ja erikoisjoukot voivat aiemman operatiivisen valmistelun pohjalta tarjota vankkoja vaihtoehtoja valtiojohdolle.

4. Länsimaiden tulisi priorisoida tiedustelutiedon ja erikoisjoukkojen yhdistämiskykyjä, jotka mahdollistavat pitkän aikavälin operatiiviset valmistelut mahdollisilla konfliktialueilla.

5. Toiminta perustui Israelin puolustusvoimien ja tiedustelupalvelu Mossadin väliseen tiiviiseen koordinointiin useiden vuosien ajan. Se osoittaa, että toiminnan jakamisella osiin ja operatiivisella johtamisella voidaan säilyttää yllätyselementti jopa tarkasti valvotuissa ympäristöissä.

6. Jos Iranin vastahyökkäykset eivät tuota merkittävää vaikutusta, Israelin hyökkäys voi osoittaa, kuinka hyvin valmisteltu ennaltaehkäisevä toiminta voi lopettaa konflikteja suotuisin ehdoin eikä aloittaa niitä.

Another case study in the fallacy of ‘transparent battlefields’. This is a good examination of some of the reasons why Israel achieved surprise against Iran last week. www.atlanticcouncil.org/blogs/new-at…

— Mick Ryan (@warinthefuture.bsky.social) 2025-06-15T20:25:07.433Z