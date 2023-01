Häivelennokki putosi – näin Iran sai käsiinsä droonien tekniikan

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kerrotaan aloittaneen laajan hankkeen, jolla pyritään estämään Irania tuottamasta ja toimittamasta lennokkeja Venäjän asevoimille. Ukrainalle myös annetaan yhä enemmän ilmatorjunta- ja häirintälaitteita vihollislennokkien tuhoamiseksi.

New York Times -lehden mukaan tuotantoa voidaan häiritä muun muassa estämällä länsimaisia komponentteja päätymistä Iraniin. Alasammuttuja lennokkeja tutkineet ukrainalaiset ovat havainneet, että suuri osa niiden osista on peräisin Yhdysvalloista tai muualta lännestä. Ukrainalle on välitetty tiedustelutietoja lennokkien laukaisuun käytettävistä kohteista. Laitteita on kuitenkin helppo liikuttaa, sillä suuremmatkin lennokit voidaan lähettää ilmaan esimerkiksi parkkipaikalta tai jalkapallokentältä.

Hankkeen kerrotaan joutuneen heti vaikeuksiin. Iranin ydinohjelmaa kohtaan asetetut kansainväliset pakotteet osoittivat jo aiemmin, että maan eristäminen on käytännössä mahdotonta. Iranin puolustushallinto hankkii kaksikäyttökomponentteja pimeiltä markkinoilta vientirajoitusten välttämiseksi.

Iranin lennokkituotantoa on laajennettu vuodesta 1986 lähtien, jolloin Mohajer I -mallilla tehtiin ensilento. Sen pohjalta kehitettyjä lennokkeja on toimitettu viimeisen vuoden aikana venäläisille.

Iranin asevoimien uskotaan hyötyneen erityisesti vuonna 2011 sattuneesta välikohtauksesta. Tuolloin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n RQ-170 Sentinel -tiedustelulennokki lähetettiin Iranin ylle kartoittamaan ydinhankkeessa mahdollisesti käytettäviä tunneleita.

Arvokas häivelennokki syöksyi maahan Kashmarin kaupungin lähellä Iranin koillisosissa. Yhdysvaltain mukaan kyseessä oli toimintahäiriö, mutta Iran väitti saaneensa laitteen hallintaansa kybersodankäynnin yksikkönsä avulla ja laskeutuneensa sillä vähäisin vaurioin.

Presidentti Barack Obaman kerrotaan harkinneen SEAL-erikoisjoukkojen lähettämistä alueelle, jotta lennokki olisi saatu tuhottua ennen sen joutumista iranilaisten käsiin. Presidentti arvioi riskin liian suureksi, minkä seurauksena Iran pääsi esittelemään saalistaan muutamaa päivää myöhemmin paraatissa Teheranissa.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan kaapattu RQ-170 Sentinel tarjosi todennäköisesti suuren mahdollisuuden iranilaisille insinööreille. Laite tutkittiin ja siitä saatuja tietoja käytettiin maan omien lennokkien kehityshankkeissa.

Iran ilmoitti vuonna 2016 kehittävänsä uusia hyökkäyslennokkeja, joista osa valmistettaisiin yhteistyössä Venäjän kanssa. Niitä on toimitettu viime vuosina muun muassa Jemenin huthikapinallisille Saudi-Arabian öljykohteita tehtyjä iskuja varten.

Ukrainan sodan myötä kävi selväksi, että Iran pystyy massatuottamaan lennokkimallejaan pakotteista huolimatta.