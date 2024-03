Näin Iran kiertää ilmailunsa pakotteita

Irania vastaan vuodesta 1979 lähtien asetetut pakotteet ovat estäneet sitä hankkimasta uusia matkustajakoneita, jos niiden osista vähintään 10 prosenttia on valmistettu Yhdysvalloissa, minkä vuoksi sen lentoyhtiöillä on maailman vanhimpiin kuuluvia konelaivastoja. Esimerkiksi Iran Airin 38 koneen keski-ikä on yli 28 vuotta ja sen vanhimmat koneet ovat yli 40-vuotiaita.

Iranin korkeimman siviili-ilmailuviranomaisen Mohammed Mohammadi-Bakshin mukaan noin 330:stä Iraniin rekisteröidystä koneesta vain noin 180 on operatiivisia, eli lähes puolet maan matkustajakonelaivastosta on lentokiellossa. Hänen mukaansa Iran tarvitsisi yli 370 uutta konetta muutamassa vuodessa saadakseen ilmailuteollisuutensa tasapainoon.

Matkustajakoneiden pulassa kamppaileva Iran hankkii kuitenkin koneita ympäri maailmaa käyttäen samaa kaavaa: Maailmalla toimii yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet käytettyjen matkustajakoneiden myyntiin pakotteiden alaisille maille. Iranin toimeksiantojen perusteella ne etsivät varastoituja ja rekisteristä poistettuja koneita, valmistelevat niille dokumentaation varastosta poistamiseksi ja rekisteröivät niitä yhä uudelleen siirtäen niitä yhtiöstä ja maasta toiseen. Lopulta koneet ilmestyvät yhtäkkiä Iraniin.

Viimeisen parin vuoden ajalta julkaistuja tapauksia löytyy ainakin kuusi. Niissä on siirretty Iraniin yhteensä 12 Airbus-matkustajakonetta.

Maaliskuussa 2022 saksalaisen Condor-yhtiön kaksi Airbus A320-212:ta lensi Belarusin Minskistä, jossa ne olivat varastoituina, Teheraniin koskaan palaamatta. Joulukuussa 2022 Turkish Airlinersin neljä A340-konetta, joiden piti päätyä Uzbekistaniin, lensivätkin Teheraniin. Tammikuussa 2023 jälleen yksi Condorin A320-212 lennettiin Minskistä Teheraniin. Toukokuussa 2023 yksi Iranin valtion lentoyhtiö Mahan Air sai haltuunsa kaksi Ranskan ilmavoimien entistä A340-konetta.

Helmikuussa 2024 kuljetettiin A320-200 Minskistä Syyrian kautta Iraniin valeomistajien verkoston välityksellä. Ja samassa kuussa kaksi Gambian rekisterissä ollutta ja Macka Invest Companyn omistamaa A340-konetta lennettiin Liettuan Šiauliaista Iraniin. Koneiden piti yhden lentosuunnitelman mukaan lentää Filippiineille, toisen mukaan Sri Lankaan, mutta ne lensivätkin Iraniin.

Ilmailuviranomaisten on todennäköisesti mahdotonta tietää näistä kaupoista ja koneiden siirroista, koska koneiden määränpääksi ilmoitetaan jokin aivan muu. Vain lentoreitti kulkee sopivasti Iranin yli. Venäjällä saattaa olla vastassa samantapainen ratkaisu, mikäli se jatkaa sotaansa Ukrainaa vastaan ja sen oma lentokoneteollisuus sakkaa pakotteiden ansiosta kokonaan.

Both disappeared now, C5-MIA at FL230 over Tehran and C5-MIC north of Chabahar Konarak Airport at FL270… flight plan went all the way to RPLC in Philippines — Eaglemotion (@Eaglemotion1) February 29, 2024