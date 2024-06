Tankit tuhottiin minuuteissa – hyökkääjää kammetaan ulos Ukrainan pohjoisosista

Venäjä aloitti toukokuussa hyökkäyksen Ukrainan koillisosissa tavoitteenaan saartaa Harkovan miljoonakaupunki. Hyökkäys kuitenkin pysähtyi, ja nyt Ukraina yrittää vallata alueitaan takaisin.

Hyökkäyksen aikana Venäjä onnistui etenemään noin viisi kilometriä rajasta sijaitsevan 17 000 asukkaan Vovtshanskin kaupungin pohjoisosiin.

Nyt hyökkääjää karkotetaan katu kadulta ja talo talolta. Taistelu on kuin pienoisversio Stalingradista. Erona on kuitenkin se, että taivas on täynnä molempien osapuolten lennokkeja, eikä piilopaikkoja sen vuoksi juuri ole.

Droonien vuoksi Venäjä tai Ukraina eivät voi käyttää panssariajoneuvoja. Taistelua käydään jalkaväen ja tykistön voimalla.

– Aluksi Venäjä lähetti [kaupunkiin] tankkeja. Tuhosimme ne viidessä minuutissa, luutnantti Sasha kertoo Guardianille.

Vovtshanskin jakaa kahtia Vovtsha-joki, jonka mukaan kaupunki on nimetty. Sen pohjoispuolella on venäläissotilaiden valtakunta. Ukraina on kuitenkin onnistunut etenemään joen pohjoispuolelle. Pienet jalkaväkiryhmät hivuttautuvat metsien läpi pohjoisiin kaupunginosiin, ja droonit pudottavat heille ammuksia ja muita tarvikkeita.

– Koskaan ei voi tietää, milloin tulitus alkaa, Sasha jatkaa.

Taistelun kulkua valvotaan komentokeskuksesta, jossa ruudut ovat täynnä droonien välittämää kuvaa. Ei-kenenkään-maalla kauppahallin edustalla Saša havaitsee kuusi venäläissotilasta – kaikki kuolleita.

Sympatiaa on turha odottaa. Sashan mukaan venäläiset yrittävät jatkuvasti vallata uusia alueita.

– Venäläiset ovat zombikansaa. Jos emme pysäytä heitä, he jatkavat, Sasha kommentoi.

Venäläiset ovat käyttäneet kaupungin pohjoisosaan jääneitä kaupunkilaisia ihmiskilpinä. Jotkut paikalliset asukkaat ovat myös Kreml-mielisiä, ja ovat yrittäneet houkutella ukrainalaissotilaita ansoihin.

Venäläisjoukot ovat myös syyllistyneet sotarikoksiin tappaessaan siviilejä. Kaupungin pohjoisosan kaduilla on ruumiita, erään talon etupihalla taas murhattiin pyörätuolissa istunut mies.

Vovtshanskin taistelut ovat niin rankkoja, että kaupunkiin lähetetään vain kokeneimpia joukkoja. Hekin ovat etulinjassa vain hetken, ennen kuin heidät siirretään taaemmas lepäämään. Suurelta osin rintamalohkosta on vastuussa kokenut 57. prikaati.

Prikaatia komentavan majuri Juriyn mukaan Venäjän eteneminen onnistuttiin pysäyttämään joitakin päiviä sitten. Nyt tavoitteena on säilyttää asemat ja aiheuttaa mahdollisimman paljon tappioita, jonka jälkeen etenemistä kohti pohjoista voidaan jatkaa.

Tavoitetta hankaloittaa Venäjän ilmaylivoima.

– Jos meillä olisi ilmapuolustusta, voisimme ampua alas Venäjän pommikoneet ja tilanne olisi muuttunut kauan sitten. Emme puolustaisi, hyökkäisimme, Sasha harmittelee.

Länsimaat ovat Venäjän toukokuisen hyökkäyksen jälkeen sallineet länsiaseiden käyttämisen iskuihin Venäjän puolelle rajaa. Iskut syvemmälle Venäjän maaperälle on kuitenkin edelleen kielletty.

Luvasta on kuitenkin ollut ukrainalaisille apua.

Aiemmin Venäjä sijoitti joukkonsa ja huoltonsa 15–30 kilometrin päähän rajasta, jonne tavalliset ukrainalaisdroonit ja kranaatinheittimet eivät yltäneet. Nyttemmin Venäjä on joutunut siirtämään varusteitaan ja sotilaitaan kauemmas etulinjasta.

Viime viikonloppuna Ukraina iski HIMARS-täsmäraketeilla Venäjän S-300 -ohjuslaukaisualustaan, joka sijaitsi Belgorodin alueella Venäjän puolella rajaa. Ukrainalaiset eivät kuitenkaan halua tuhlata kalliita ohjuksia.

– Pyydän HIMARS-iskua vain, jos sillä saa varmasti tapettua 20–30 venäläistä. Amerikkalaisohjukset ovat kalliita, Sasha sanoo.