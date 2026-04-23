Näin harva seuraa sähkön hintaa päivittäin, moni maksaa turhaan

Vain viides suomalaisista seuraa sähkön hintaa päivittäin, ilmenee sähköyhtiö Hehkun teettämästä kyselytutkimuksesta. Sähkön hintaa seurataan harvoin siitäkin huolimatta, että lähes puolet kotitalouksista on valinnut sähkösopimuksen, jossa hinta vaihtelee markkinoiden mukana.

Samalla tämä tarkoittaa sitä, että monelta jää mahdollisuus säästää sähkölaskussa käyttämättä.

Energiayhtiö Hehku Energian teettämän kyselytutkimuksen mukaan 17 prosenttia seuraa hintaa muutaman kerran viikossa, mutta valtaosa tarkistaa sen harvemmin tai ei lainkaan. Aktiivisimpia ovat yli 45-vuotiaat, joista noin neljännes seuraa hintaa päivittäin. Nuorissa kiinnostus on selvästi vähäisempää: 18–35-vuotiaista vain 12–14 prosenttia seuraa hintaa päivittäin.

Samaan aikaan pörssisähköön sidotut sopimukset ovat yleistyneet. Niissä sähkön hinta voi vaihdella tunneittain tai jopa 15 minuutin välein, mikä antaa kuluttajille mahdollisuuden ajoittaa kulutustaan edullisempiin hetkiin.

– Sähkön hinta on ollut viime vuosina poikkeuksellisen paljon esillä, jopa viikoittain hintojen nopeiden muutosten vuoksi, joten voisi kuvitella aktiivisuuden olevan korkeampaa. Tulokset kertovat, että monelle sähkön hinnan seuraaminen ei kuitenkaan ole arjen rutiini, toteaa Hehku Energian toimitusjohtaja Daniel Haglund tiedotteessa.

– Sähkömarkkina on muuttunut nopeasti, mutta kuluttajien toimintatavat eivät ole pysyneet mukana, Haglund tiivistää.

Alueellisia eroja löytyy myös. Itä-Suomessa 30 prosenttia vastaajista seuraa sähkön hintaa päivittäin, kun Etelä-Suomessa vastaava osuus on 19 prosenttia.

– Itä-Suomessa aktiivisuus voi liittyä esimerkiksi asumismuotoihin tai siihen, että sähkönkulutuksen vaikutukset omaan talouteen näkyvät suoremmin arjessa, Haglund arvioi.

Huomionarvoista on, että 28 prosenttia suomalaisista ei seuraa sähkön hintaa koskaan. Nuorimmassa ikäryhmässä (18–24-vuotiaat) osuus nousee 34 prosenttiin, ja osa ei tiedä lainkaan, mistä hintoja voisi seurata.

– Tämä tarkoittaa, että monelta jää hyödyntämättä mahdollisuus ajoittaa kulutusta edullisempiin hetkiin, Haglund toteaa.

Hehku Energian mukaan pelkkä hinnan seuraaminen ei kuitenkaan riitä, vaan kuluttajille tarvitaan selkeämpiä ja arkeen sopivia tapoja ymmärtää sähkön hintaa ja omaa kulutustaan.

Kyselyn toteutti Bilend M3 Panel ja sen vastaukset kerättiin maaliskuussa 2026. Kyselyyn vastasi tuhat täysi-ikäistä suomalaista.

