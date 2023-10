Näin Hamas väisti Iron Dome -torjuntajärjestelmän

Koska Israel sijaitsee puolustuksellisesti hankalalla alueella, kapealla kaistaleella meren rannalla, sillä on pitkä historia erittäin tehokkaiden puolustuskykyjen rakentamisessa. Sen kärkiesimerkkejä on Iron Dome -ilmatorjuntajärjestelmä, jota on kehuttu maailman parhaaksi ohjusten ja rakettien lyhyen kantaman torjuntajärjestelmäksi.

Kuitenkin, kun 7. lokakuuta 2023 Hamas laukaisi tuhansia raketteja ja ohjuksia kohti maalejaan pitkin Israelia, niistä merkittävä osa läpäisi Israelin ilmatorjunnan aiheuttaen laajaa tuhoa ja uhreja. Viimeisen vuosikymmenen aikana Iron Domen onnistumiskyky on ollut 90-prosenttinen. Miksi ilmatorjunta vaikutti pettävän ratkaisevalla hetkellä?

Syy on yksinkertainen: Hamas laukaisi tuhansia raketteja ja ohjuksia, kun taas Israelin kymmenellä Iron Dome -patterilla on käytettävissä kerrallaan enintään 800 torjuntaohjusta. Kyse on silkasta määrästä. Vaikka torjuntakyky olisi ollut 100-prosenttinen, suuri osa Hamasin raketeista ja ohjuksista olisi päässyt läpi. Hyökkäys osoitti, että paraskin ilmatorjuntajärjestelmä voidaan kyllästää antamalla sille enemmän maaleja kuin se ehtii torjua.

Israelin ohjustorjuntaa on rakennettu kauan, ja siihen on investoitu paljon. Miten Hamasilla oli varaa hankkia niin paljon raketteja ja ohjuksia, että se pystyi kyllästämään torjunnan? Kyse on jälleen luvuista: Iron Domen 800 ohjuksen yhteisarvo on vähintään 45 miljoonaa euroa, kun Hamasin 5 000 raketin ja ohjuksen yhteisarvo on alle kolme miljoonaa euroa.

Hamas varastoi pitkän ajan kuluessa suuren määrän suhteellisen edullisia raketteja ja ohjuksia, joilla se tiesi pystyvänsä kyllästämään Iron Domen torjuntakyvyn. Se oli hyvin selkeä esimerkki sotilaallisesta epäsymmetriasta, jossa edullisempi ja heikompikykyinen lähestymistapa päihitti kalliimman, korkean teknologian järjestelmän.

Hamasin hyökkäyksellä on vaikutusta ilmatorjunnan kehitykseen koko maailmassa. Se osoitti, että tarvitaan ilmatorjuntajärjestelmiä, jotka ovat nykyistä tehokkaampia kahdessa suhteessa: torjunta-arsenaalin pitää olla riittävän syvä torjuakseen hyvin suuren ohjusmäärän ja torjunnan ampumatarvikkeiden hinnan pitää laskea merkittävästi.

Tapaus kiihdyttää suunnatun energian asejärjestelmien kehitystä ja käyttöönottoa. Korkeaenergisten laserien ja mikroaaltoaseiden väitetään pystyvän toimimaan periaatteessa loputtomasti tai ainakin niin kauan kuin ne saavat sähkövirtaa.