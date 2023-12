Ferrarit ja Rolls-Roycet virtaavat yhä Venäjälle – autokauppias tulistui kysymyksistä

Luksusautoja virtaa edelleen Venäjälle ohi pakotteiden. Venäläinen riippumaton media Vertska sekä valkovenäläinen Bureau ovat tutkineet, miten autot kiertävät Valko-Venäjän kautta Venäjälle.

Yhteensä premium-luokan autoja on viety pakotteista huolimatta maahan noin tuhat kappaletta ja 100 miljoonan dollarin edestä. Joukossa on muun muassa 640000 dollarin arvoinen Rolls-Royce Cullinan, 530000 dollaria maksava Ferrari SF90 Stradale ja 430000 dollarin Lamborghini Urus.

Uuden saksalaisen S-sarjan Mercedes-Maybachin hiljattain Minskistä Moskovaan toimittanut liikemies alkoi kihistä kiukusta journalistin kysyttyä aiheesta.

– Mikä helvetin harmaa talous? Haluatko ajaa kärryillä? Haluatko satuloida hevosen? Ehkä minun pitäisi pyytää GUBOP [järjestäytynyttä rikollisuutta tutkiva pahamaineinen valkovenäläinen virasto] puhumaan sinulle? Työskenteletkö Euroopan Unionille, hän raivosi toimittajalle ja vihjasi, että tämä on kansan vihollinen.

Useiden autonvalmistajien aloitettua Venäjä-boikottinsa 2022, Venäjän automarkkina jäi kiinalaisille automerkeille. Luksustuotteiden vienti Venäjälle on niin ikään kielletty. Venäläisoligarkkien ja muun eliitin tiedettiin rakastavan kalliita autoja ja pakotteiden uskottiin purevan heidän hellimäänsä elämäntyyliin.

Toisin kävi. Autot EU:sta valuvat nyt Valko-Venäjälle, joka ei ole pakotteiden piirissä, ja jossa niin sanottu rinnakkaistuonti on organisoitu yhteistyössä Venäjän hallituksen kanssa. Maiden välillä ei ole myöskään tullimaksuja. Vertskan mukaan osa venäläisistä autokaupoista myöntää avoimesti rinnakkaistuonnin Valko-Venäjältä.

Autojen tuonti EU-alueelta Valko-Venäjälle on nelinkertaistunut sodan alettua ja päämaat ovat Saksa, Liettua ja Puola. Vuoden yhdeksänä kuukautena näistä kolmesta maasta tuotiin liki 60000 autoa Valko-Venäjälle.

Lähteet kertovat Vertskalle, että eurooppalaiset yhtiöt yrittävät varmistaa, ettei autoja jälleenmyydä Venäjälle, ja myös valkovenäläiset autoliikkeet koettavat rajoittaa autojen myyntiä Venäjälle ainakin omissa nimissään, jotta heidän oma autojen saantinsa ei tyrehdy.

Ne, jotka haluavat kääriä rahaa, perustavat pöytälaatikkoyhtiöitä pakotteiden kiertoon.

Yli 30 valkovenäläistä yritystä saa päätuottonsa kalliiden länsiautojen toimittamisesta Venäjälle. Merkkeinä ovat edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi Audi, BMW, Jaguar, Porche ja Bentley.

Jutun mukaan joukosta erottuu viisi yritystä, joilla myyntivolyymit ovat suurimmat ja joilla on läheiset suhteet Valko-Venäjän viranomaisiin, ja jopa presidentti Aljaksandr Lukashenkaan saakka.

Suurinta vientiä on harjoittanut syyskuussa 2022 perustettu Premium Transport Company, jota johtava venäläinen Akhmad Abuev käytännössä muutti Instagram-tilinsä luksusautojen markkinointialustaksi. Abuevin yritys tekee yhteistyötä venäläisyritys GTK Auton kanssa.

Tullitiedoista selviää, että täsmälleen Abuevin sosiaalisessa mediassa kesällä mainostamien autojen tietoihin sopivia autoja on toimitettu GTK Autolle. Abuev kehuskelee tilillään myös, että kyseinen venäläisyritys on onnistunut tuomaan pakotteiden jälkeen yli 300 eksklusiivista autoa, joiden keskimääräinen hinta on 340000 dollaria.

Abuevilla on yhteydet Lukashenkan perheeseen Valko-Venäjän painiliiton kautta, jota Premium Transport Company sponsoroi.

– Järjestelyt jälleenmyydä autoja suuremmassa mitassa ovat Valko-Venäjällä mahdottomia ilman, että viranomaiset tietävät ja luonnollisesti hyväksyvät tämän, myös Aljaksandr Lukashenka tietysti. Siitä on tullut vain bisnestä. Valko-Venäjän hallinto käyttää porsaanreikää maksimaalisesti hyväkseen kiertääkseen pakotteet ja tienatakseen rahaa, sanoo presidentinhallinnon ex-työntekijä, oppositioon liittynyt Anatoli Kotov.