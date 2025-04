Näin droonit, data ja tekoäly muuttivat Ukrainan puolustusvoimia

Ukrainan taktiset droonit tuottavat noin kaksi kolmasosaa Venäjän tappioista, mikä tekee niistä vähintään kaksi kertaa tehokkaamman järjestelmän kuin mikään muu asejärjestelmä Ukrainan asearsenaalissa, toteaa turvallisuus- ja puolustussektorin lontoolaisen ajatushautomon Royal United Services Instituten raportti. Kyseessä on huomattava kehityskaari järjestelmälle, jota pidettiin suhteellisen merkityksettömänä vielä kolme vuotta sitten, mutta se toimii esimerkkinä Ukrainan puolustusvoimien muuttumisesta.

Preussilaisen sotamarsalkan Helmuth von Moltken taistelukentän johtamista koskeva lause ”sota on taitoa, ei tiedettä” betonoi läntisen sotilasstrategian perustan aina Venäjän Ukrainaa vastaan aloittamaan hyökkäyssotaan asti. Siellä moni asia muuttui.

Radiot, tietokoneet ja satelliitit ovat muuttaneet taistelun johtamista. Täsmäaseet ovat antaneet kenttäkomentajille kyvyn kirurgisen tarkkoihin iskuihin aiempaa paljon edullisemmin. Irakissa käyttöön otetun ilma-maataisteluopin ansiosta Yhdysvaltojen johtama liittouma kukisti Saddam Husseinin vahvat asevoimat viikoissa. Korkean teknologian sodankäynnin haavoittuvuus on kuitenkin sen nojautumisessa massiiviseen datansiirtoon, jonka elektroninen jalanjälki on havaittavissa ja hyödynnettävissä maalinosoituksessa.

Venäjän Ukrainassa käymässä sodassa osapuolet voivat havaita vastustajan pienimmänkin liikkeen ja iskeä äkkiarvaamatta, mikä on johtanut raskaaseen kulutussotaan, jossa jopa etulinjan joukkojen vaihdosta ja haavoittuneiden evakuoinnista on tullut vaarallista.

Entinen Ukrainan asevoimien komentaja, nykyinen Ukrainan Britannian-suurlähettiläs Valerii Zaluzhnyi luettelee kolme kehityskulkua uudenlaisessa puolustussodankäynnissä, jota Ukraina käy Venäjää vastaan: Pienet taktiset droonit, joita käytetään ilma-, maa- ja merimaaleja ja jopa vastapuolen drooneja vastaan; elektroninen sodankäynti sisältää nyt maalinseurannan, häirinnän ja jopa droonien ohjaussignaalien sieppaamisen ja niiden operaattorien eliminoinnin; ja etäohjatut sensorit, joiden avulla estetään vihollista hiipimästä kimppuun, tutkitaan mahdollisia hyökkäysuria ja vihollisen yksiköiden välisiä rajalinjoja.

Ukraina käy sotaa, jossa sen drooneilla on monia rooleja aseellisista hyökkäyksistä logistiikkaan ja haavoittuneiden evakuointiin asti. Jokainen visuaalinen tai elektroninen havainto vihollisesta johtaa hyökkäykseen sekunneissa. Liikkuvuus on jouduttu uhraamaan turvallisuuden edestä, mikä on yksi asemasotaan johtaneista syistä.

Kiinteät viestilinjat ovat palanneet ja kuituoptiikka on suosiossa, koska niitä on vaikeampi häiritä ja ne tarjoavat paljon kaistaleveyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta. Droonien autonomia kasvaa, jolloin niitä on vaikeampi häiritä eivätkä ne paljasta operaattorin sijaintia. Johtamisjärjestelmän täytyy pystyä käsittelemään monentyyppistä ja monenlaisista lähteistä tulevaa informaatiota. Ukrainalaisten DELTA fuusioi ja käsittelee tietoja tekoälyn avulla ja antaa taistelunjohdolle kokonaiskuvan taistelukentästä ja sen takamaastostakin.

Datasta, tekoälystä ja drooneista ja niiden hallinnasta on tullut normi, jotka pakottavat uuteen taktiikkaan, kalustoon ja järjestelmiin, joita voi nopeasti sopeuttaa kehittyvää vihollista vastaan.