Näin brittisotilaat kertovat harjoituksistaan Suomessa

Suomessa on harjoitellut kesän aikana poikkeuksellisen paljon Nato-maiden sotilaita. Iso-Britannian suurlähetystö on julkaissut Twitterissä videon, jossa brittisotilaat kertovat harjoittelustaan Suomessa.

Jutun alta löytyvällä videolla sotilas kertoo harjoitelleensa suomalaisten ja amerikkalaisten kanssa viivytys- ja puolustustaistelua.

– Tämä on hieman erilaista ja sellaista, johon en ole tottunut tällaisessa ympäristössä. Saamme hyvää oppia heidän taktiikasta, tekniikasta ja menettelytavoista ja siitä, miten voimme toimia yhdessä heidän kanssaan ja he meidän, sotilas kertoo.

Video on kuvattu maavoimien järjestämästä Vigilant Fox -harjoituksesta, johon osallistuivat valmiusyksiköt Porin prikaatista, Kaartin jääkärirykmentistä ja Karjalan prikaatista sekä kansainväliset osastot Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta.

Brittisotilas kuvaa harjoituksen metsäolosuhteita haastaviksi. Hänen mukaansa vastaavissa olosuhteissa brittijoukot ovat aiemmin harjoitelleet Virossa.

– Olemme kuitenkin nyt suomalaisten takapihalla, joten heillä on luultavasti yliote täällä, mutta me sopeudumme ja teemme työmme.

Hear from the Finns and the Brits what it's like to work together in the Finnish forest on the recent #VigilantFox exercise.

Learning from each other = better together 🇬🇧 🇫🇮@Puolustusvoimat @UKDefenceFin pic.twitter.com/ilvPswpBay

— UK in Finland 🇬🇧🇫🇮 (@ukinfinland) August 2, 2022