Näiltä alueilta Venäjä lähettää ”vapaaehtoisia” Ukrainaan

Sotatutkimusinstituutti ISW kertoo tilannekatsauksessaan, että Venäjä yrittää niin sanottujen vapaaehtoisjoukkojen avulla täydentää joukkojaan Ukrainassa yleisen liikekannallepanon sijaan.

Australian armeijan kenraalimajuri evp. Mick Ryanin mukaan huonommin koulutetuilla ja -varustetuilla vapaaehtoispataljoonilla on rapauttava vaikutus Venäjän armeijaan ja sen operatiiviseen suorituskykyyn pitkällä aikavälillä.

Uudet vapaaehtoispataljoonia muodostavat alueet ovat ISW:n mukaan Novosibirsk, Kurgan, Saratov ja Uljanovsk. Kaksi edeltävää sijaitsevat Länsi-Siperiassa ja jälkimmäiset Euroopan-puoleisen Venäjän kaakkoisosissa lähellä Kazakstanin rajaa.

Heinäkuun viimeisenä päivänä muodostettiin myös vapaaehtoispataljoona Leningradin alueelta, joka muodostuu Karjalankannaksesta, Pietarin seudusta ja muusta Inkerinmaasta.

Heinäkuun lopulla uusia yksiköitä muodostettiin lisäksi itäsiperialaisessa Jakutiassa, länsisiperialaisessa Tjumenissa ja keskivenäläisessä Jaroslavlissa.

Venäjä on alkanut rajata vapaaehtoispataljooniin liittyvien saamia kertakorvauksia. Baškiria on ilmoittanut, että vapaaehtoisten saama 200 000 ruplan (noin 3300 euroa) värväytymisraha on jäädytetty 90 päivää värväytymisen jälkeen. Lisäksi 2000 ruplan päivärahat (noin 32 euroa) maksetaan joka kuukauden lopussa koulutuksen jälkeen.

Aiemmin 40 sotilasta tšuvassien Atal-vapaaehtoispataljoonasta valitti, etteivät he olleet saaneet värväytymisrahojaan eivätkä koulutuksen jälkeisiä rahoja.

Saratovin alueen kaksi vapaaehtoisyksikkö mainosti, että värväytyneet saavat 150 000 ruplan (noin 2400 euron) värväytymisrahansa vasta kolmen kuukauden palveluksen jälkeen.

ISW:n mukaan näillä rajauksilla Venäjän federaatiopiirit yrittävät estää sen, etteivät värväytyneet heti karkaisi värväytymisrahansa saatuaan ennen Ukrainaan sotimaan lähettämistään. Mahdollista on myös, että federaatiopiireillä on ollut vaikeuksia saada varoja, joilla maksaa vapaaehtoisille.

20/ More broadly, the Russians are having to form volunteer battalions which will not be as well-equipped, led or trained as the Russian forces that entered Ukraine in February. This is corroding the Russian military and its capacity to sustain operations in the long term.

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) August 1, 2022