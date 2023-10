Näihin asuntoihin kohdistuu nyt kovin kysyntä – ostajien budjetti pienentynyt selvästi

Kiinteistömaailman välittäjäbarometri ennakoi asuntokauppamäärien pysyvän lähikuukausina edelleen tavanomaista matalammilla tasoilla.

– Kaikissa asuntotyypeissä näkymät eivät kuitenkaan ole samanlaiset, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen tiedotteessa.

Hän nostaa esiin kaksi erilaista asuntotyyppiä, joiden kauppamäärissä välitysammattilaiset näkevät eniten nousuodotuksia. Tiedot käyvät ilmi 330 välitysammattilaisen vastauksista syyskuussa.

Yksikerroksisiin vähintään kolmen makuuhuoneen rivitalokoteihin sekä tämän vuosituhannen omakotitaloihin ja erillistalokoteihin kohdistuu nyt ja lähitulevaisuudessa tarjontaan nähden voimakkain kysyntä.

Sen sijaan pieniä kerrostalokoteja on lähes kaikkialla maassa kysyntään nähden edelleen yllin kyllin tarjolla, monin paikoin jopa enemmän kuin keväällä.

– Eniten odotuksia kauppamäärien kasvulle on pientaloissa, Helsingissä myös perhekokoisissa kerrostaloasunnoissa, eli tyypillisesti omaan käyttöön hankittavissa asunnoissa.

– Maltillisena jo pian vuoden ajan jatkunut asuntokauppa on myös johtanut siihen, että vuokravälityspalveluiden kysyntä on vilkasta. Päätöksiä on jääty puntaroimaan myös vuokrakoteihin, joiden välityksessä Kiinteistömaailma teki elokuussa historiansa isoimman liikevaihdon, Laurikainen kertoo.

Osana barometrikyselyä välitysammattilaisilta pyydettiin arviota, miten ostaja-asiakkaiden budjetit ovat muuttuneet vuodentakaisesta. Keskimäärin asuntokauppaan ryhtyvien budjetit ovat pienentyneet reilut 10 prosenttia.

Eri puolilla Suomea työskentelevien välittäjien arviot budjettien prosentuaalisesta pienenemisestä ovat hyvinkin yhtenevät paikkakunnasta riippumatta.

– Kun korot ja muut elinkulut haukkaavat aikaisempaa isomman osan käytettävissä olevista rahoista, heijastuu se luonnollisesti asunnonostoon käytettävissä oleviin rahoihin, Laurikainen toteaa.

Ostajien budjettien pienentyminen suhteutuu eri tavoin toteutuneisiin kauppahintoihin eri asuntotyypeissä.

– Esimerkiksi voi ottaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan, jossa omakotitalojen ja erillistalojen keskimääräiset toteutuneet kauppahinnat ovat laskeneet tänä vuonna 2 – 3 prosenttia viime vuoden tilastokeskiarvosta. Kun ostajien budjetit ovat laskeneet selvästi sitä enemmän, tarkoittaa se toiveista tinkimistä: pienemmän tai huonokuntoisemman asunnon hankkimista kuin alun perin ehkä oli ajatus, tai kauppojen lykkääntymistä.

Kerrostaloyksiöiden kauppaa on tehty tänä vuonna pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla jopa viidenneksen viime vuotta pienemmällä keskihinnalla ja ostajien kilpajuoksun aika on ohi.

– Se avaa esimerkiksi ensiasunnon ostajille todella kiinnostavia näkymiä, Laurikainen toteaa.