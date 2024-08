Kun keskustellaan Venäjälle Ukrainan vastaisen hyökkäyssodan vuoksi asetetuista pakotteista, esiin nousee usein näkemyksiä, joiden mukaan niiden vaikutukset eivät saisi ulottua ”tavallisiin venäläisiin”. Liettuan ulkoministeriä Gabrielius Landsbergisia tällaiset asenteet turhauttavat.

– Kuulen puhuttavan tavallisten venäläisten viattomuudesta, mutta sitten näen tavallisten venäläisten murhaavan tavallisia ukrainalaisia, Landsbergis kirjoittaa X:ssä.

– Näen tavallisten venäläisten äitien hyvästelevän tavalliset venäläiset poikansa ja toivottavan heille onnea tavallisten venäläisten sotarikosten tekemiseen, hän toteaa.

– Näen tavallisten venäläisten juhlivan murhia. Näen tavallisten venäläisten vanhempien pukevan tavalliset venäläiset lapsensa sotilasunivormuihin ja maalaavan Z-kirjaimen panssarivaunua esittävään pahviasuun. Näen tavallisten venäläisten kokoontuvan yhteen ja muodostavan valtavan Z-muodostelman kaupungin keskustorilla, hän jatkaa.

Länteen (venäjäksi zapad) viittaava Z-kirjain nousi täysimittaisen hyökkäyssodan alkuvaiheessa sotaa kannattavia venäläisiä yhdistäväksi tunnusmerkiksi, jossa on nähty yhtymäkohtia myös natsi-Saksan symboliikkaan.

”Tavallinen” Venäjä potee Landsbergisin mielestä sairautta, josta paraneminen on pitkä ja uuvuttava prosessi. Se voi hänen mukaansa alkaa vasta, kun koko Venäjä – ei vain Vladimir Putin – on lyöty.

– Ilman tappiota Ukrainassa Venäjä vain jatkaa levittäytymistään, hän varoittaa.

– Mitä siis tulee ”epäoikeudenmukaisiin” pakotteisiin ”tavallisia venäläisiä” kohtaan, kaikki, mikä hidastaa Venäjän totaalista sotakoneistoa, ansaitsee tavallisten liettualaisten tuen. Voittoon – mitä se ikinä vaatiikaan. Slava Ukraini!

Gabrielius Landsbergis on toiminut maansa ulkoministerinä vuodesta 2020. Ennen siirtymistään politiikkaan hän ehti tehdä virkamiesuraa sekä diplomaattina että Liettuan presidentin kansliassa.

I would like to address the recurring question of those “ordinary Russians” who “shouldn’t be sanctioned”.🧵1/7

