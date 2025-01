Myyttinen tekoälyjätti auttaa torjumaan varjolaivaston puuhia Suomenlahdella

Itämeren maiden Nato-huippukokouksen antina Itämerellä ja Suomenlahdella käynnistyy Naton valvontaoperaatio. Syynä on kriittisen infrastruktuurin varjeleminen, sillä Venäjän pakotteita kiertävän varjolaivaston jatkuva tahallinen tai välinpitämätön toiminta on rikkonut vedenalaista infrastruktuuria viimeksi jouluna.

Kerta ei ollut ensimmäinen. Kun Balticconnector-putki vaurioitui syksyllä 2023, merivoimat kertoi myöhemmin onnistuneensa tunnistamaan tapahtumat noin vuorokaudessa. Kaikki mahdolliset skenaariot peilattiin valvontadataan jopa kuukausiksi taaksepäin.

– Löysimme savuavan aseen nopeasti, eli tiesimme, kuka on mahdollinen aiheuttaja, merivoimien operaatiokeskuksen päällikkö Toni Joutsia kertoi Turun Eurooppa-foorumissa vuotta myöhemmin.

Tällaista määrää dataa ei ole mahdollista käydä läpi yhdessä päivässä ihmisvoimin. Käytössä on siis ollut myös tekoäly.

Naton uuden valvontaoperaation lisäksi myös Britannian johtama, nopean toiminnan kriisinhallintayhteisö JEF (Joint Expeditionary Force) tuo omia tukitoimiaan Itämerelle. Se aktivoi vuodenvaihteessa Nordic Warden -nimisen hankkeen.

Tämä toiminto on ollut ensimmäistä kertaa käytössä viime kesänä, kun sitä koeajettiin Itämerellä pidetyn Naton Baltops-harjoituksen yhteydessä. Tuolloin JEF kertoi tiedotteessaan, että yksi JEF:n ja Naton harjoittaman vedenalaisen kriittisen infrastruktuurin valvonnan funktioista on luoda pelote sabotaasipyrkimysten torjumiseksi. Harjoituksen aikoihin Venäjä loukkasi useilla koneilla sekä Suomen että Ruotsin ilmatilaa.

Uudemman kerran Nordic Wardenia testattiin marraskuussa Latviassa Joint Protector -harjoituksessa. Joulukuun ja tammikuun vaihteessa oltiinkin jo tositoimissa.

JEF:n Nordic Warden -toiminto vaikuttaa toimivan kiinteässä yhteistyössä Naton toukokuussa perustetun vedenalaisen infrastruktuurin suojaamiskeskuksen kanssa. Keskus tottelee lyhennettä NMCSCUI. Tiistaina Helsingissä myös pääsihteeri Mark Rutte viittasi uuteen keskukseen tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin huippukokouksen päätteeksi.

Perustamisvaiheessa NMSCUI-keskuksen osallistujamaiksi kerrottiin Tanska, Saksa, Norja, Puola, Turkki, Britannia ja Yhdysvallat. Seuraavaksi mukaan liittyivät Kreikka, Portugali ja Ruotsi.

Yksi Nordic Wardenin kyvykkyyksistä on tekoäly. Se tunnistaa riskialttiit varjolaivaston alukset ja hälyttää. Esimerkiksi ankkurin raahaaminen pohjassa näkyy aluksen hidastuvana kulkuvauhtina. Tällainen tapahtuma, eli hidastuva vauhti, on melko helppoa ohjelmoida louhittavaksi datamassasta.

JEF:n mukaan järjestelmä valvoo Northwoodin-pääkonttorista käsin 22 riskialuetta – esimerkiksi Englannin kanaalia ja Pohjanmerta, mutta myös Tanskan Kattegatin salmea sekä Itämerta.

– Tämä Britannian johtama järjestelmä, joka valjastaa käyttöönsä tekoälyn voimia, on suuri innovaatio, joka antaa meille ennennäkemättömän mahdollisuuden tarkkailla suuria merialueita suhteellisen pienillä resursseilla, sanoi Britannian puolustusministeri John Healey kun Britannian puolustusministeriö tammikuun alussa tiedotti siitä että Nordic Warden on otettu käyttöön Itämerellä.

Tekoälystäkin tiedetään jotain. Sen tuottanut jättiyhtiö ei tavallisesti kommentoi asiakkaistaan yhtään mitään, ja sitä ympäröi muutenkin jonkinlainen salaisuuksien verho. Suomessa aiemmin esimerkiksi Seura-lehden mielenkiinto on saanut keskusrikospoliisin poistamaan maininnan yhtiöstä työpaikkailmoituksestaan. Poliisin lisäksi Verkkouutisten tietojen mukaan myös Puolustusvoimat tai ainakin eräät sen yksiköt ovat käyttäneet kyseisen yhdysvaltalaisyhtiön analyysityökaluja jo useita vuosia.

– Nordic Warden on ollut aktiivikäytössä siitä alkaen, kun Estlink2 -merikaapeli joulupäivänä Suomenlahdella vaurioitui, kirjoitti valvontayhtiö Palantirin Britannian-maajohtaja Louis Mosley sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, Britannian puolustusministeriö oli tiedottanut Nordic Wardenista.

Sen lisäksi että Palantir-yhtiötä ei mainittu tiedotteessa vaan sen teki yhtiön edustaja itse, kiinnostavaa on väite siitä, että JEF:n järjestelmä on väitetysti otettu käyttöön Itämerellä jo joulupäivänä.

Estlink2-kaapeli vikaantui 25. joulukuuta vähän puolenpäivän jälkeen. Vartiolaiva Turva otti Eagle S -tankkeriin ensi kertaa yhteyden kello 18.30. Puolenyön jälkeen tapaninpäivän puolella alus Eagle S oli pyynnöstä siirtynyt Suomen aluevesille, ja Suomen viranomaiset ottivat sen haltuun.

Merivoimilla on vedenalainen kiinteä valvontaverkko. Puolijulkinen salaisuus on tullut ilmi aiemmin esimerkiksi vuonna 2015, kun merivoimat sai verkon välittämiä äänihavaintoja ja käytti syvyyspommeja varoittaakseen äänten aiheuttajaa – mahdollista sukellusvenettä. Alkuvuodesta 2024 Ruotuväki kertoi, että saarilla on merivalvontatutkia ja merenpohjassa vedenalaisia sensoreita.

Maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja, komentaja Anssi Munkki kertoi tuolloin lehdelle, että puolustusliiton jäsenyys tulee parantamaan Suomen merivalvontaa entisestään – varsinkin pinnanalaista valvontaa.

Liittolaiset tarjoavat Suomelle kykyjä mitä Suomelta puuttuu, esimerkiksi sukellusveneitä ja sukellusveneen paikantamiseen tarkoitettuja lentokoneita sekä helikoptereita. Munkki puhui Ruotuväelle myös siitä, että tekoäly ja autonomiset teknologiat tuovat suuria muutoksia merivalvontaan.

– Kone pystyy tekemään valvontatyötä vähemmillä virheillä ja ilman väsymystä, Munkki totesi.

Autonominen teknologia mahdollistaa myös miehittämättömän liikkuvan kaluston. Sen kaltaista kalustoa oli Munkin mukaan kuitenkin melko harvassa.

Vain vuotta myöhemmin vedenalaiset valvontadronet ovat tulossa Palantirin teknologian seuraksi Itämerelle. Itämeren vartio (Baltic Sentry) -toiminnassa aiotaan sekä presidentti Alexander Stubbin että Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan hyödyntää entistä paremmin ja tehokkaammin teknologiaa sekä veden pinnalla, sen alla, että ilmassa.

We rarely get to talk about work @PalantirTech does for defence organisations, so I was proud to see @DefenceHQ disclose the existence of #Palantir -backed Nordic Warden yesterday.

As @10DowningStreet says, this “cutting-edge technology” is helping @NATO and @JEFnations to… pic.twitter.com/IBPM8wqp4E

— louis mosley (@louismosley) January 7, 2025