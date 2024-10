Myyntidata paljastaa: Suomalaiset innostuivat Halloweenista

Prisman myyntidatasta selviää, että Halloween-tuotteiden myynti on kymmenkertaistunut edellisen seitsemän vuoden aikana. Kun tarkastellaan Prisman tilastohistoriaa vuosilta 2017–2024, selkein muutos Halloweenin vietossa tapahtui myyntidatan mukaan koronapandemian alussa.

– Erityisesti vuosina 2020–2023 myynti kasvoi voimakkaasti, ja tuolloin oli nähtävissä, että yhdysvaltalaistyylinen Halloween on rantautunut Suomeen. Se ei kuitenkaan jäänyt vain koronailmiöksi, vaan tänäkin vuonna myynnin taso on pysynyt samoilla linjoilla, Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen toteaa tiedotteessa.

Erityisesti lapset ja lapsiperheet ovat innokkaimpia Halloweenin viettäjiä ja datan perusteella he ostavat yli puolet siihen liittyvistä tuotteista.

– Myynti on ollut tänä vuonna jo vahvaa, mutta viime vuosien kokemuksen mukaan suurin piikki on vasta edessä. Lapsiperheet ostavat datan mukaan tuotteet aivan juhlinnan kynnyksellä, Viitanen ennustaa.

Erityisesti yksi tuote on yllättänyt Viitasen mukaan Prisman väen, ja kyseinen tuote on myyty lähes loppuun jo ennen Halloweenia.

– Ikkunatarrat ovat tämän Halloweenin selvä hitti, jota voisi kuvata jopa vuoden yllättäjäksi. Suosituimmat tarrat on jo myyty loppuun, koska ne ovat näyttävä ja helppo tapa saada kotiin Halloween-tunnelmaa, Viitanen analysoi.

Tänä päivänä myös juhlaperinteiden sekoittaminen on tavanomaista, mistä kertoo muun muassa aiemmin lähinnä vappuun yhdistettyjen foliopallojen suosio myös Halloweenina.

– Tässä oletamme näkevämme kasvua varsinkin juuri ennen juhlia. Nyt on jo saatavilla viitteittä siitä, että tällä hetkellä myydyimpien tuotteiden joukossa on minitikkupallojen lajitelma. Foliopallot ovat siitä mielenkiintoinen ilmiö, että Halloweenin lisäksi niiden myynnissä on näkynyt kasvua myös joulun alla. Ne selvästi ilmentävät nykyään suomalaisille juhlatunnelmaa sesongista riippumatta, Viitanen pohtii.

Ikkunatarrojen ja pallojen lisäksi myös erilaiset led-valokoristeet, teemaan sopivat kynttilät, lautasliinat ja kertakäyttökattauksen tuotteet myyvät tällä hetkellä hyvin. Tämän lisäksi halloweeniin liittyvät irtokynnet, tatuoinnit ja kasvotarrat sekä teemaan sopivat meikit ovat kasvattaneet suosiotaan.

Lisäksi Halloween-makeiset kiinnostavat kuluttajia vuosi vuodelta enemmän ja Prismassa valikoimaa onkin lisätty tälle vuodelle tuntuvasti. Kappalemääräinen myynti on noussut tähän mennessä jo yli 30 prosenttia viime vuodesta.

Prisman datan mukaan Halloween-makeisia ostetaan etenkin juhlien tarjoiluihin ja koristeluihin sekä keppostelijoille jaettavaksi. Suosituimpia makeisia ovat esimerkiksi silmämunakarkit, makeissekoituksella täytetty pääkallo sekä halloweenteemaiset makeispussit.