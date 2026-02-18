Mystisiä kohteita – F-16-hävittäjät hälytettiin ilmaan

Kaliforniassa sijaitsevassa Marchin lentotukikohdassa valmiudessa olleet F-16-hävittäjät hälytettiin ilmaan aikaisin sunnuntaiaamuna.
Nevadan ja myöhemmin Kalifornian yllä havaittiin tunnistamattomia kohteita. Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA:n lennonjohtajat pyysivät lähellä lentäneitä matkustajakoneita kertomaan mahdollisista visuaalisista havainnoista.
Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskeskus NORAD:n edustaja sanoo TWZ:lle, että kohteiden todettiin olevan sääpalloja. Tunnistamattomat lentävät kohteet paljastuvat usein korkealla lentäviksi palloiksi tai drooneiksi.
Niiden suhteen ollaan silti valppaina, sillä vuonna 2023 Yhdysvaltain ilmavoimien F-22-hävittäjät ampuivat alas useita kiinalaisia vakoilupalloja. Peking reagoi tapaukseen vihaisesti ja väitti, että siviilipuolen ilma-alus olisi ajautunut ”täysin yllättäen” Yhdysvaltain alueelle.
Sunnuntain välikohtauksen tiedot ovat vielä vähäisiä. F-16-hävittäjät nousivat ilmaan aamuviiden tienoilla. Tuntematon kohde lensi tuolloin Nevadan Renon lähellä. Se havaittiin myöhemmin Kalifornian pohjoisosissa, jolloin tutkaan ilmestyi myös toinen kohde.
UPS:n Boeing 747-8-rahtikone vastasi lennonjohdolle havainneensa ”hehkuvan ja pimenevän” kohteen Sacramenton alueella. Toinen lentokone teki saman havainnon.
F-16-lentokoneet saivat ilmatankkausta KC-135 Stratotanker -koneelta ja jatkoivat matkaansa alueelle. Noin kahden tunnin päästä hävittäjät saivat käskyn palata tukikohtaan, mutta niille annettiin pian uudeksi tehtäväksi tarkistaa pohjoisessa havaittu kohde.