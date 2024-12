Mystinen tauti X leviää, valtaosa uhreista lapsia

Maailman terveysjärjestö WHO tutkii mediassa ”Tauti X:ksi” ristittyä mysteerisairautta Kongossa.

Taudin uskotaan alkaneen levitä Kongon Kwangon maakunnassa lokakuussa. Se tappanut tähän mennessä ainakin 31 ihmistä. Yli puolet kuolleista on ollut lapsia. Taudin kuolleisuus on ilmeisen korkea. Tapauksia on tunnistettu vähän yli 400.

Sekä tapausten että kuolonuhrien todellinen määrä on kuitenkin lähes varmasti huomattavasti virallisia lukuja suurempi. Asiasta tässä kertovan CBS:n mukaan paikalliset terveysviranomaiset ovat huolissaan kirjaamatta jääneistä terveydenhuollon ulkopuolella tapahtuneista tautikuolemista.

Kongo antoi taudista virallisen varoituksen WHO:lle lokakuun lopussa. Paikan päälle on lähetetty asiantuntijoita tutkimaan epidemiaa ja koordinoimaan vastatoimia.

– Ryhmät keräävät näytteitä kokeita varten, jotta havaituista tapauksista voidaan tehdä yksityiskohtaisempi kliininen arviointi, WHO totesi lausunnossaan sunnuntaina.

Taudin oireet vastaavat nykytiedon valossa pahaa hengitystieinfektiota. Sairastuneet ovat kärsineet kuumeesta, päänsärystä ja muista flunssaoireista sekä kipuilusta. Tauti saattaa mahdollisesti levitä ilmassa.

WHO pitää taudin globaalin leviämisen todennäköisyyttä toistaiseksi pienenä. Epidemia-alue on syrjäinen ja vaikeakulkuinen. Sen sijainti lähellä Angolan rajaa nostaa kuitenkin alueellisen leviämisen riskiä. Alueella toimii aseellisia ryhmiä, mikä vaikeuttaa tapausten tutkimista entisestään.