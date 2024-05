Mysteerialus havaittiin merellä – ”Venäläiset kuljettavat jotakin hyvin arvokasta”

Venäjän laivaston saattueessa kulkenut säiliöalus on herättänyt huomiota meriliikennettä avoimista lähteistä seuraavien parissa.

Fregatti Neustrashimy saattoi Kenraali Skobelev -öljytankkerin huhtikuun lopulla Englannin kanaalin läpi. Se jatkoi matkaansa lounaaseen ja kulki toukokuun alussa Espanjan rannikon edustalla. Se oli tiettävästi matkalla Syyriaan.

Hämmennystä on herättänyt se, että tankkerin runko oli punainen Itämerellä ja Biskajanlahdella pääosin musta. Laivojen tunnistamisessa ja navigoinnissa käytettävässä AIS-järjestelmässä sen nimi pysyi silti samana.

Markus Jonsson -nimimerkillä tunnettu avointen lähteiden tutkija pitää todennäköisenä, että aluksen rahti siirrettiin suuremmalle tankkerille jossakin välissä. Aiheesta saadaan mahdollisesti lisätietoja aluksen saavuttaessa Gibraltarin, mikä mahdollistaa uudet visuaaliset havainnot.

– Venäläiset kuljettavat jotakin hyvin arvokasta ja näkevät paljon vaivaa saadakseen sen perille, Jonsson kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tankkeri lähti liikkeelle reilu viikko sitten Kaliningradista sotilassaatossa. Tanskan itäpuolella kulkiessaan sitä varjostivat Tanskan rannikkovartioston ja laivaston alukset. Seuraan liittyi myöhemmin espanjalainen fregatti.

Ison-Beltin sillan kohdalla aluksen jäljessä kulki Venäjän laivaston Buyan-luokan korvetti, jonka AIS-signaali ei ollut päällä. Säiliöaluksen määränpääksi ilmoitettiin tässä vaiheessa Egypti. Tämän uskottiin käytännössä tarkoittavan Tartuksen satamaa Syyriassa tai Mustaamerta.

Markus Jonsson uskoo, että Kenraali Skobelevin AIS-reitti on osin tekaistu. Tähän viittaavat erikoisuudet Biskajanlahden kohdalla.

The🇷🇺frigate Neustrashimy escorted the🛢️oil tanker General Skobelev from Russia out of the Channel 🌊 The Russian tanker is sailing towards 🇸🇾Syria and is currently off the coast of 🇪🇸Spain @key2med @EE_EspadaEscudo @Drox_Maritime @Gibdan1 @KaptainLOMA @CovertShores @MT_Anderson pic.twitter.com/KN6ujrEnVd

Russians are tranporting something very valuable and going through hoops to get it there.

Remember the Russian tanker that left Baltics with a military escort a week ago?

Still escorted in Bay of Biscay but has grown and changed color! (AIS-name is the same, boat is changed). https://t.co/wLenk1KAp1

— Markus Jonsson (@auonsson) May 1, 2024