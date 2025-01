Myrskypuuskat lähestyvät, varoitus laajalle alueelle

Lännen ja luoteen välinen tuuli voimistuu yöstä alkaen merialueilla kovaksi, Ilmatieteen laitos ennustaa.

Perämeren pohjukassa tuuli voi voimistua jopa myrskyksi.

Myrskypuuskia voidaan lauantaiyönä- ja aamuna havaita maan länsi- ja pohjoisosissa.

Ilmatieteen laitos on jakanut viestipalvelu X:ssä varoituskartan huomenna lauantaina voimassa olevista varoituksista. Kartta on nähtävillä tämän artikkelin lopussa. Myrskyvaroitus on annettu laajaan osaan merialueita sekä maan länsi- ja pohjoisosiin.