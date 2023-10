Myös tällä viattoman näköisellä julisteella yllytetään rankasti juutalaisvihaan

Israelin toimia Gazassa vastustavissa mielenilmauksissa on käytetty iskulauseita, joiden katsotaan kehottavan Israelin valtion tuhoamiseen tai väkivaltaan juutalaisia vastaan.

Israelin entinen pääministeri Naftali Bennett arvosteli aiemmin ”joelta merelle, Palestiina tulee olemaan vapaa”-iskulauseen käyttöä. Alun perin Palestiinan vapautusjärjestö PLO:n lanseeraamaa slogania on toistettu 1960-luvulta lähtien.

Bennett huomautti ”meren” viittaavan Välimereen ja ”joen” viittaavan Jordanvirtaan. Iskulause viittaisi näin Israelin olemassaolon peruuttamiseen.

Mielenosoittajat ovat pitäneet muun muassa Britanniassa kylttejä, joissa viitataan äärijärjestö Hamasin peruskirjaan. Visegrad24-median jakamassa kuvassa on kyltti, jossa kysytään: ”Ymmärrätkö nyt, miksi puiden ja kivien on puhuttava”.

Terroristijärjestön perustamisasiakirjan 7. kappaleessa puhutaan kamppailusta ”sionistisia maahantunkeutujia” vastaan ja viitataan profeetan hadithiin. Sen mukaan tuomiopäivä tulee vasta sitten, kun muslimit taistelevat juutalaisia vastaan, ja kun ”juutalaiset piiloutuvat kivien ja puiden taakse”. Kivien ja puiden kerrotaan tällöin sanovan, että ”takanani on juutalainen, tule tappamaan hänet”.

